Inter, Marotta: “Per vincere servono fame e umiltà”

L’Inter Riparte con Cristian Chivu: Obiettivi e Motivazione per la Nuova Stagione

APPIANO GENTILE (ITALPRESS) – L’Inter, fresca campione d’Italia, riparte con una nuova stagione sotto la guida di Cristian Chivu. Oggi, al ‘Bper Training Center’ di Appiano Gentile, il tecnico nerazzurro ha presentato le sue ambizioni e le sfide che attendono la squadra. “La priorità è ritrovare la motivazione,” ha affermato Chivu. “Abbiamo conquistato due trofei, ma il nostro obiettivo è continuare a vincere. La rosa è competitiva e solida, e i ragazzi vogliono restare in un club ambizioso.”

Un Avvio di Stagione Ambizioso

Introducendo il tecnico, il presidente Giuseppe Marotta e la dirigenza nerazzurra, tra cui Dario Baccin e Piero Ausilio, hanno espresso il loro entusiasmo. “Siamo orgogliosi di inaugurare questa nuova stagione come campioni in carica. Scudetto e Coppa Italia sono stati traguardi significativi, raggiunti grazie alla dedizione dei giocatori e alla cultura del lavoro che caratterizza la nostra società,” ha dichiarato Marotta.

Marotta ha poi delineato gli obiettivi per il nuovo torneo. “Siamo l’unica squadra italiana che parteciperà a quattro competizioni: Serie A, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa. I nostri obiettivi sono prestigiosi e ambiziosi. Dobbiamo migliorarci in Champions, dove ci confrontiamo con club di grande livello e risorse economiche,” ha sottolineato.

Affrontare la Sindrome della Vittoria

Il presidente ha messo in guardia da una possibile “sindrome della vittoria”, che potrebbe portare a un eccessivo appagamento. “Dobbiamo mantenere fame e umiltà per continuare a conquistare trofei,” ha avvertito. È un’opinione condivisa da Chivu, che ha ribadito: “Non temiamo nessuno e siamo concentrati sulle nostre ambizioni. Il nostro focus è sul lavoro che dobbiamo fare per mantenere alta la competitività.”

Il mister ha anche parlato dell’importanza dei giocatori italiani della rosa, come Bastoni, Barella, Frattesi e Dimarco, nuovi protagonisti dopo la delusione mondiale. “Sono motivati e riposati, un buon punto di partenza per la nostra stagione,” ha rassicurato.

Mercato e Situazioni Complesse

Durante la conferenza, Marotta ha anche affrontato la questione del mercato. Ha comunicato che Anan Khalaili non ha superato la visita di idoneità del Coni. “Il contratto da 25 milioni di euro più bonus è praticamente saltato,” ha spiegato. “La situazione è di forza maggiore, e dobbiamo rispettare le normative vigenti.”

Un altro punto controverso trattato da Marotta riguarda il caso Palestra, che ha generato discussioni interne. “È una scelta del calciatore. Ha mancato a un impegno verbale e il suo agente non ha fatto abbastanza per gestire la situazione. Ci siamo dovuti arrendere,” ha concluso Marotta.

In vista della nuova stagione, l’Inter è pronta a impegnarsi su tutti i fronti. Con Chivu e la dirigenza motivata, la squadra mira a difendere i titoli conquistati e a sacramentare il proprio valore anche in competizioni internazionali.

Fonti: Italpress, FC Internazionale, Coni

L’approccio di Chivu e Marotta trasmette la determinazione necessaria per affrontare le sfide future, con la consapevolezza che ogni membro della squadra deve lavorare insieme per raggiungere risultati significativi. L’Inter è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua gloriosa storia calcistica.

FONTE ITALPRESS

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