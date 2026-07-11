Repubblica: “Napoli, Zeballos aspetta gli azzurri: l’erede di Maradona sogna il ‘Diego Armando Maradona’”

Marco Azzi, sulle pagine di la Repubblica Napoli, racconta di una suggestione di mercato che continua a prendere quota in casa azzurra. Il protagonista è Ezequiel Zeballos, esterno offensivo del Boca Juniors che sogna di approdare al Napoli per giocare nello stadio dedicato a Diego Armando Maradona, un simbolo assoluto per ogni calciatore argentino. Marco Azzi di la Repubblica Napoli evidenzia come il classe 2002 abbia già manifestato la volontà di trasferirsi in Italia, rifiutando anche il rinnovo con il club xeneize pur di attendere la chiamata del Napoli.

Come sottolinea ancora Marco Azzi su la Repubblica Napoli, Zeballos è un attaccante esterno destro capace di giocare su entrambe le corsie offensive, qualità che lo rende perfettamente compatibile con il sistema di gioco di Massimiliano Allegri. Cresciuto calcisticamente alla Bombonera, ha esordito con il Boca Juniors il 29 novembre 2020 nella Copa Diego Armando Maradona, appena quattro giorni dopo la scomparsa del Pibe de Oro, un dettaglio che rende ancora più speciale il possibile approdo a Fuorigrotta.

Secondo quanto riferisce Marco Azzi di la Repubblica Napoli, il Napoli segue il giocatore già dallo scorso gennaio e nelle ultime settimane i contatti si sono intensificati. L’operazione, dal valore di circa 9 milioni di euro, è considerata assolutamente alla portata del club partenopeo, ma prima sarà necessario liberare uno spazio nel reparto offensivo. Zeballos, inoltre, sarebbe rimasto affascinato dalla nuova maglia celebrativa del centenario, già diventata un autentico successo commerciale tra i tifosi azzurri insieme alla campagna abbonamenti.

Come spiega infine Marco Azzi sulle colonne di la Repubblica Napoli, la chiave dell’affare resta il futuro di Noa Lang. L’esterno olandese, acquistato la scorsa estate per circa 25 milioni di euro, non ha convinto pienamente e dopo il prestito al Galatasaray potrebbe lasciare nuovamente Napoli. Fiorentina e Roma hanno manifestato interesse, mentre il club azzurro valuta esclusivamente una cessione definitiva oppure un prestito con obbligo di riscatto. L’ultima decisione spetterà ad Allegri, che punta ad avere due coppie di esterni di alto livello: Neres e Politano sulla destra, Alisson e Zeballos sulla corsia mancina, con l’argentino pronto anche ad agire a piede invertito.