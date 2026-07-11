Corriere dello Sport: “Napoli, Vergara verso il rinnovo: lunedì nuovo summit. Dodô resta il primo obiettivo sulla fascia”

Il Napoli si prepara a vivere giorni decisivi sia sul fronte dei rinnovi sia su quello del mercato. Lunedì è infatti in programma un nuovo incontro tra Aurelio De Laurentiis e Mario Giuffredi, procuratore di Antonio Vergara, per provare a sbloccare una trattativa che nei giorni scorsi aveva subito una brusca frenata. Come racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, il summit potrebbe risultare determinante per definire il futuro del giovane talento azzurro, sul quale Massimiliano Allegri intende puntare nella prossima stagione.

Il rinnovo di Vergara rappresenta una priorità per il club. Dopo il primo prolungamento firmato lo scorso ottobre fino al 2030, l’esplosione del centrocampista offensivo ha modificato il suo status all’interno della rosa. Secondo Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, il Napoli continua a considerarlo uno dei pilastri del progetto tecnico, come dimostrato anche dal rifiuto di due offerte ricevute nelle ultime settimane, tra cui quella da 25 milioni di euro presentata dall’Atalanta.

Parallelamente proseguono le valutazioni sul mercato. La priorità della società resta lo sfoltimento dell’organico, ma il direttore sportivo Giovanni Manna continua a monitorare alcuni profili per rinforzare la fascia destra. Come evidenzia Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, Dodô della Fiorentina rimane il nome preferito grazie alla sua esperienza e alla conoscenza della Serie A. Restano in corsa anche Brooke Norton-Cuffy del Genoa, mentre appare più defilata la candidatura di Raoul Bellanova.

Le uscite restano però il passaggio fondamentale per sbloccare il mercato. Vanja Milinkovic-Savic è il principale candidato alla cessione e l’Hull City continua a trattare con il Napoli. Secondo Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, gli azzurri chiedono circa 18 milioni di euro e preferiscono una cessione a titolo definitivo o con obbligo di riscatto, mentre il club inglese spinge per una formula legata alla permanenza in Premier League. In caso di partenza del portiere serbo, il Napoli tornerebbe con decisione su Guglielmo Vicario e Matej Kovar, ai quali nelle ultime ore si è aggiunto anche Wladimiro Falcone del Lecce.

Durante il ritiro di Dimaro, Allegri valuterà inoltre diversi giocatori rientrati dai prestiti. Jens Cajuste è seguito dal Genoa, Alessio Zerbin è vicino al Frosinone, che ha mostrato interesse anche per Hasa, mentre Michael Folorunsho piace al Bologna. Il Palermo continua invece a seguire Rao dopo l’ultima stagione disputata al Bari. Restano da definire anche le posizioni di Ambrosino, Cheddira, Ngonge, Obaretin, Coli Saco e Iaccarino.

Non mancano poi i casi più delicati. Allegri vuole osservare personalmente Noa Lang e Lorenzo Lucca, due investimenti importanti della scorsa stagione. Come sottolinea ancora Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, sarà il nuovo allenatore a esprimere il giudizio definitivo sul loro futuro, senza decisioni già prese prima dell’inizio della preparazione estiva.