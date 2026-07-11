Corriere dello Sport: “Napoli-Zeballos, accordo raggiunto: il Boca abbassa le richieste, Manna prepara l’affondo”

Il Napoli accelera per Exequiel Zeballos e vede sempre più vicino uno degli obiettivi individuati per rinforzare il reparto offensivo. L’esterno argentino del Boca Juniors ha scelto gli azzurri e continua ad aspettare il momento giusto per trasferirsi in Italia. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, la trattativa è entrata nella fase decisiva: il club partenopeo ha già raggiunto un’intesa totale con il giocatore e attende ora di definire gli ultimi dettagli con il Boca Juniors.

La priorità del Napoli resta quella di completare alcune cessioni prima di chiudere nuovi acquisti, ma il direttore sportivo Giovanni Manna continua a lavorare sottotraccia per farsi trovare pronto. Secondo Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Zeballos è stato bloccato da tempo e il club considera ormai definito l’accordo con il suo entourage, in attesa del via libera definitivo dalla società argentina.

L’intesa con il calciatore è già stata raggiunta. Come evidenzia Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Zeballos ha accettato un contratto quadriennale fino al 2030 con un ingaggio da circa 1,3 milioni di euro a stagione. Nei giorni scorsi il suo agente Diego Merino è stato a Napoli, dove ha incontrato personalmente Giovanni Manna per confermare gli accordi già raggiunti.

Resta da trovare l’intesa economica con il Boca Juniors. Inizialmente il club argentino chiedeva il pagamento della clausola rescissoria da 20 milioni di dollari, ma la situazione contrattuale del giocatore ha modificato gli scenari. Zeballos è infatti in scadenza e, dal 1° luglio, è libero di trattare con qualsiasi società. Secondo Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il Boca ha già abbassato le proprie pretese fino a circa 10 milioni di dollari, mentre il Napoli sarebbe pronto a presentare un’offerta da 9 milioni, riducendo la distanza tra domanda e offerta.

La volontà del giocatore potrebbe risultare decisiva. L’argentino ha infatti rifiutato diverse proposte, tra cui un’importante offerta del CSKA Mosca, preferendo attendere il Napoli. La possibilità di giocare al Diego Armando Maradona e seguire le orme di tanti connazionali che hanno lasciato il segno in Serie A rappresenta un richiamo irresistibile per il talento del Boca.

Dal punto di vista tecnico, Zeballos è un esterno offensivo capace di giocare su entrambe le corsie. Dotato di grande velocità, dribbling e fantasia, può essere impiegato sia a destra sia a sinistra, ma all’occorrenza anche alle spalle della punta o come centravanti. Le sue caratteristiche lo rendono un profilo particolarmente gradito a Massimiliano Allegri, che potrebbe alternarlo con David Neres e Noa Lang nel nuovo assetto offensivo del Napoli.

La trattativa è ormai ben avviata. Una volta completate le prime cessioni, il Napoli proverà a chiudere definitivamente l’operazione per consegnare ad Allegri uno dei talenti più interessanti del calcio argentino.