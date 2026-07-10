Il Mattino: “Napoli, Allegri riparte dalle fasce: Alisson e Politano certezze, Lang e Neres si giocano il futuro”

Massimiliano Allegri è pronto a rilanciare il reparto offensivo del Napoli partendo dagli esterni, ruolo che nel corso della sua carriera ha spesso valorizzato con risultati importanti. Dalla Juventus al Milan, passando per il Cagliari, il tecnico livornese ha costruito parte dei propri successi sfruttando qualità, duttilità e imprevedibilità delle ali. Come racconta Il Mattino, anche nel nuovo Napoli gli esterni avranno un ruolo centrale, tra certezze da confermare e giocatori chiamati a rilanciarsi.

Tra gli intoccabili spicca Alisson Santos. L’esterno brasiliano, arrivato a gennaio, ha conquistato rapidamente una maglia da titolare grazie a prestazioni convincenti e a quattro reti realizzate nei suoi primi mesi in azzurro. Secondo Il Mattino, il classe 2003 rappresenta una delle principali risorse offensive del nuovo Napoli e punta a confermarsi anche per conquistare una futura convocazione con la Nazionale brasiliana.

Accanto ad Alisson, un’altra certezza è rappresentata da Matteo Politano. L’esterno offensivo resta uno dei punti di riferimento della rosa grazie alla sua esperienza, alla duttilità tattica e alla capacità di adattarsi ai diversi sistemi di gioco. Come evidenzia Il Mattino, Allegri considera Politano un giocatore prezioso proprio per la sua disponibilità a ricoprire più ruoli, sia in un attacco a tre sia come esterno di centrocampo.

Diversa la situazione di David Neres e Noa Lang, entrambi chiamati a convincere il nuovo allenatore durante il ritiro estivo. Neres è reduce da una stagione fortemente condizionata dall’infortunio alla caviglia che lo ha costretto a chiudere in anticipo il campionato, mentre Lang rientrerà dopo il prestito al Galatasaray con la volontà di conquistarsi una nuova occasione in maglia azzurra. Secondo Il Mattino, Allegri valuterà attentamente entrambi prima di prendere decisioni definitive sul loro futuro.

Il tecnico livornese dovrà infatti capire se puntare sul talento dei due esterni oppure aprire a eventuali cessioni. Il Napoli vuole valorizzare gli importanti investimenti effettuati per portarli in azzurro e spera che possano finalmente esprimere tutto il loro potenziale nel corso della stagione del Centenario.

Sul mercato resta sempre viva la pista che conduce a Exequiel Zeballos. Come sottolinea ancora Il Mattino, l’esterno argentino del Boca Juniors continua ad aspettare il Napoli e rappresenta il profilo individuato dalla dirigenza nel caso in cui uno degli attuali esterni offensivi dovesse lasciare Castel Volturno. Tuttavia ogni operazione resta subordinata alle uscite, in linea con la strategia fissata da Aurelio De Laurentiis.

Il ritiro di Dimaro sarà quindi decisivo per le valutazioni di Allegri. Tra conferme, rilanci e possibili partenze, il futuro delle corsie offensive del Napoli passerà dalle scelte del nuovo allenatore.