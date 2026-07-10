Gazzetta dello Sport: “Napoli, Zeballos resta il primo obiettivo: Manna aspetta le cessioni per chiudere il colpo”

Exequiel Zeballos continua a essere uno dei principali obiettivi del Napoli per rinforzare il reparto offensivo. Il talento del Boca Juniors è una richiesta precisa del direttore sportivo Giovanni Manna, che lavora da mesi sull’operazione, ma la trattativa resta inevitabilmente legata alle cessioni. Come racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, il club azzurro considera l’esterno argentino il profilo ideale per qualità, prospettiva e margini di crescita, ma prima sarà necessario alleggerire una rosa ancora troppo numerosa.

Il Napoli ha già raggiunto un’intesa di massima con il calciatore. Secondo Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, l’agente Diego Merino è arrivato nei giorni scorsi in città e ha incontrato il direttore sportivo Giovanni Manna per definire gli ultimi dettagli di un contratto quadriennale. Resta però da trovare la soluzione definitiva con il Boca Juniors, che potrebbe anche accettare un indennizzo pur di evitare di perdere il giocatore a parametro zero alla scadenza del contratto.

L’operazione resta comunque subordinata alle uscite. Aurelio De Laurentiis ha fissato la linea societaria, ribadendo la necessità di cedere almeno venticinque calciatori prima di procedere con nuovi acquisti. Come evidenzia Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, il lavoro di Manna è concentrato soprattutto sullo sfoltimento dell’organico e sulla riduzione del monte ingaggi, passaggi indispensabili per sbloccare il mercato in entrata.

Il profilo di Zeballos continua però a convincere pienamente il Napoli. L’esterno argentino, capace di giocare su entrambe le corsie offensive, rappresenta un investimento in linea con la filosofia del club, orientata verso giocatori giovani e di prospettiva. Dopo alcuni infortuni che ne hanno rallentato la crescita, il classe 2002 è determinato a rilanciarsi e vede nella Serie A la grande occasione della carriera.

Secondo Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, negli ultimi giorni anche il CSKA Mosca aveva manifestato interesse per il giocatore, ma l’entourage dell’argentino ha fatto sapere che la priorità resta il trasferimento in Italia e, in particolare, al Napoli. Le indiscrezioni provenienti dall’Argentina su un possibile rinnovo con il Boca Juniors sono state successivamente smentite e il rapporto tra le parti resta in una fase di stallo.

Parallelamente il Napoli continua a monitorare anche le altre operazioni di mercato. Restano vivi i contatti per Dodô, anche se la trattativa richiederà tempi più lunghi, mentre per la porta proseguono le valutazioni su Guglielmo Vicario e Wladimiro Falcone, profili individuati in vista della possibile partenza di Vanja Milinkovic-Savic.

Il primo tassello del nuovo Napoli, però, potrebbe proprio essere Zeballos. Per arrivare alla fumata bianca serviranno ancora pazienza e, soprattutto, le cessioni che la società considera prioritarie.