Repubblica: “Napoli, Lukaku convince al Mondiale: Allegri valuterà anche il futuro di De Bruyne”

Romelu Lukaku si sta prendendo la scena con il Belgio e il suo rendimento al Mondiale potrebbe influenzare anche le strategie del Napoli. L’attaccante belga, utilizzato spesso a gara in corso dal commissario tecnico Rudi Garcia, ha ritrovato incisività e continuità realizzativa, rilanciando così anche il proprio valore sul mercato. Come racconta la Repubblica Napoli, il futuro di Big Rom e di Kevin De Bruyne sarà uno dei temi principali che Massimiliano Allegri dovrà affrontare nelle prossime settimane.

Lukaku ha finora realizzato tre reti contro Nuova Zelanda, Senegal e Stati Uniti, aggiungendo anche un assist in appena 200 minuti complessivi. Secondo la Repubblica Napoli, il centravanti di Anversa è diventato l’uomo capace di cambiare le partite entrando dalla panchina, un ruolo che ricorda quello ricoperto da José Altafini nella sua carriera. Il Belgio si affida ancora ai suoi gol nella sfida dei quarti di finale contro la Spagna, con l’obiettivo di proseguire il cammino iridato.

Diversa, invece, la situazione di Kevin De Bruyne. Il fantasista belga ha trovato sempre meno spazio nelle ultime gare del Mondiale, fino a restare in panchina contro gli Stati Uniti. Come evidenzia la Repubblica Napoli, le prestazioni al di sotto delle aspettative hanno alimentato le riflessioni sul suo futuro, anche se il Napoli continua a monitorare attentamente l’evoluzione della situazione prima di prendere decisioni definitive.

Entrambi i giocatori sono legati al club azzurro ancora per una stagione e rappresentano due degli ingaggi più elevati della rosa. La strategia societaria, ribadita anche da Aurelio De Laurentiis, resta quella di ridurre il monte stipendi e abbassare l’età media della squadra. Secondo la Repubblica Napoli, ogni valutazione sarà condivisa con Massimiliano Allegri, allenatore che nel corso della sua carriera ha sempre dimostrato di saper valorizzare campioni di grande esperienza.

Sul piano tecnico, l’eventuale permanenza di Lukaku aprirebbe scenari interessanti accanto a Rasmus Hojlund, formando una coppia offensiva di altissimo livello. Resta però da valutare il peso dell’ingaggio del centravanti belga, che nell’ultimo anno di contratto percepisce circa 8,5 milioni di euro netti a stagione. Il buon Mondiale disputato finora ha comunque riacceso l’interesse di diversi club e potrebbe offrire al giocatore nuove opportunità qualora si arrivasse a una separazione dal Napoli.

Nel frattempo la società continua a preparare il raduno che precederà la partenza per Dimaro. Massimiliano Allegri sarà presentato martedì al Teatro San Carlo e guiderà un gruppo composto inizialmente da circa trenta-trentacinque calciatori. Il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro per definire le prime cessioni: Hasa piace al Frosinone, Michael Folorunsho è seguito dal Bologna, Jens Cajuste interessa al Genoa, mentre Vanja Milinkovic-Savic resta nel mirino dell’Hull City. Per la porta continua a essere monitorato anche Wladimiro Falcone del Lecce.