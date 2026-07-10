Corriere dello Sport: “Napoli, Milinkovic-Savic verso l’addio: Hull City in pressing, Falcone nuova idea per la porta”

Il futuro di Vanja Milinkovic-Savic potrebbe rappresentare una delle chiavi del mercato estivo del Napoli. Il portiere serbo è infatti uno dei principali candidati a lasciare il club e la sua eventuale cessione consentirebbe alla società di sbloccare le prime operazioni in entrata. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il classe 1997, acquistato la scorsa estate dal Torino per circa 21 milioni di euro su indicazione di Antonio Conte, resta al centro delle strategie della dirigenza azzurra.

Dopo una stagione da titolare, nella quale ha collezionato 38 presenze tra campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, Milinkovic-Savic si prepara comunque a partire per il ritiro di Dimaro agli ordini di Massimiliano Allegri. Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il nuovo allenatore valuterà il portiere durante la preparazione, ma l’orientamento del club resta quello di favorire una sua cessione, con Alex Meret pronto a riprendersi il ruolo di titolare dopo aver superato i problemi fisici accusati nella scorsa stagione.

Sul serbo resta vivo l’interesse dell’Hull City. Il Besiktas, che nelle scorse settimane aveva seguito il giocatore, ha invece scelto di puntare sul tedesco Alexander Nübel. Come evidenzia Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la trattativa con il club inglese prosegue, anche se permane distanza sulla formula: il Napoli preferirebbe una cessione a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto, mentre l’Hull vorrebbe subordinare l’acquisto definitivo alla permanenza in Premier League. La valutazione fissata dagli azzurri è di circa 18 milioni di euro.

Parallelamente il Napoli continua a monitorare i possibili sostituti. Oltre ai nomi già seguiti nelle scorse settimane, come Matej Kovar e Guglielmo Vicario, negli ultimi giorni è entrato nei radar anche Wladimiro Falcone del Lecce. Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, ogni eventuale operazione resterà comunque subordinata alle uscite, in linea con la strategia ribadita da Aurelio De Laurentiis.

Lo stesso principio vale anche per gli altri obiettivi di mercato. Dopo il rallentamento delle piste Mario Gila e Anan Khalaili, resta congelata anche la trattativa per Exequiel Zeballos. Il Napoli ha già raggiunto un’intesa con l’esterno argentino per un contratto quadriennale e nei giorni scorsi il suo agente Diego Merino ha incontrato il direttore sportivo Giovanni Manna. Il Boca Juniors continua ad attendere un’offerta, abbassando progressivamente le proprie richieste economiche fino ad aprire alla possibilità di un semplice indennizzo.

Il mercato del Napoli resta dunque legato a un’unica priorità: alleggerire la rosa prima di dare il via ai nuovi acquisti. Solo dopo le prime cessioni la società potrà affondare il colpo sugli obiettivi individuati.