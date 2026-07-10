Corriere dello Sport: “Napoli, Anguissa al bivio: Allegri decisivo per il futuro del centrocampista”

Il ritiro di Dimaro potrebbe rappresentare un momento chiave per il futuro di André-Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunese, protagonista dei successi del Napoli nelle ultime stagioni, è uno dei giocatori destinati ad attirare maggiore attenzione durante la preparazione estiva, non soltanto per il suo rendimento in campo ma anche per le valutazioni legate al suo futuro. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’arrivo di Massimiliano Allegri potrebbe rivelarsi determinante per la permanenza del classe 1995 in azzurro.

La situazione contrattuale di Anguissa resta infatti aperta. Dopo il mancato accordo per il rinnovo, il Napoli ha esercitato l’opzione unilaterale che ha prolungato il contratto fino al 2027. Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, questa scelta ha inevitabilmente alimentato le voci di mercato e la possibilità di una separazione, anche se finora non sono arrivate offerte concrete tali da modificare lo scenario.

Il centrocampista, reduce da una stagione complicata anche a causa dell’infortunio rimediato con la nazionale camerunese, è pronto a confrontarsi con il nuovo allenatore. Allegri è da tempo un estimatore delle qualità di Anguissa e il ritiro in Trentino offrirà ai due l’occasione per conoscersi e discutere del progetto tecnico. Come evidenzia Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il rapporto umano potrebbe avere un peso importante nella decisione finale, considerando anche la capacità del tecnico livornese di instaurare un dialogo diretto con i propri giocatori.

Dal punto di vista tecnico, Anguissa continua a rappresentare una delle colonne del centrocampo azzurro. Nelle ultime stagioni, sotto la guida di Antonio Conte, il camerunese ha aumentato anche il proprio contributo realizzativo, confermandosi un centrocampista completo, capace di abbinare forza fisica, qualità tecnica e inserimenti offensivi. Caratteristiche che Allegri considera fondamentali nella costruzione della nuova squadra.

In attesa del rientro di Scott McTominay dagli impegni con il Belgio, Anguissa ritroverà a Dimaro Stanislav Lobotka, con il quale forma ormai da anni una delle coppie di centrocampo più affidabili della Serie A. Come sottolinea ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, mentre per il camerunese il futuro resta tutto da definire, il Napoli continua a lavorare anche sul possibile rinnovo del regista slovacco, sul quale il club può ancora esercitare l’opzione per prolungare unilateralmente il contratto fino al 2028.

Il confronto tra Allegri e Anguissa sarà dunque uno dei temi principali del ritiro estivo. Dal dialogo tra il tecnico e il centrocampista potrebbe dipendere una parte importante del futuro del nuovo Napoli.