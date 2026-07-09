Il Mattino: “Napoli, Zeballos si allontana: prima le cessioni, poi il mercato”

Il Napoli continua a dare priorità alle uscite e questa strategia rischia di far sfumare un altro obiettivo di mercato. Dopo le piste che hanno portato a Mario Gila e Anan Khalaili, anche quella che conduce a Exequiel Zeballos potrebbe raffreddarsi definitivamente. Come riporta Il Mattino, l’esterno offensivo del Boca Juniors, classe 2002, attendeva un’offerta concreta che finora non è arrivata e, nelle ultime ore, avrebbe riaperto alla possibilità di prolungare la propria esperienza con il club argentino.

L’interesse del Napoli nei confronti del talento argentino non è mai venuto meno, ma la società resta bloccata dalla necessità di alleggerire una rosa ancora troppo numerosa prima di poter affondare il colpo sul mercato. Secondo Il Mattino, il Boca Juniors continua a valutare Zeballos circa 10 milioni di euro e, in assenza di proposte soddisfacenti dall’Italia o da altri campionati, potrebbe presto avviare i colloqui per il rinnovo del contratto in scadenza a dicembre.

Nel frattempo il direttore sportivo Giovanni Manna continua a lavorare per accelerare le prime cessioni. Come evidenzia Il Mattino, Alessio Zerbin è vicino al Frosinone, mentre Jens Cajuste piace al Genoa e ha estimatori anche in Spagna. Michael Folorunsho è seguito da Lazio e Bologna, mentre Giuseppe Ambrosino e Walid Cheddira restano tra i giocatori destinati a lasciare Castel Volturno. L’obiettivo del Napoli è definire il maggior numero possibile di trasferimenti a titolo definitivo prima di concentrarsi sugli altri giovani destinati a partire in prestito, tra cui Ferrante, Russo, D’Avino e Coli Saco.

Sul fronte delle indiscrezioni di mercato arrivano novità anche dalla Turchia. Secondo Il Mattino, il Besiktas, su indicazione del nuovo allenatore Vincenzo Italiano, avrebbe effettuato un sondaggio per Stanislav Lobotka. Il Napoli, però, considera il centrocampista slovacco un elemento di primo piano e partirebbe da una valutazione di almeno 30 milioni di euro. Prima di qualsiasi decisione sarà comunque Massimiliano Allegri a confrontarsi con il giocatore durante il ritiro estivo.

Il nuovo allenatore valuterà attentamente anche André-Frank Zambo Anguissa, David Neres e Noa Lang. L’esterno olandese, accostato anche alla Fiorentina, è determinato a giocarsi le proprie possibilità con la maglia azzurra dopo il prestito al Galatasaray. Come sottolinea ancora Il Mattino, Lang si metterà regolarmente a disposizione di Allegri tra i ritiri di Dimaro e Castel di Sangro, deciso a conquistarsi un posto nel nuovo Napoli.