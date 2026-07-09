Gazzetta dello Sport: “Napoli, Allegri riparte dai ‘Fab Four’: De Bruyne, McTominay, Lobotka e Anguissa per dominare il centrocampo”

Massimiliano Allegri è pronto a costruire il nuovo Napoli partendo dal cuore della squadra: il centrocampo. L’idea del tecnico azzurro è valorizzare un reparto che, almeno sulla carta, può contare su qualità, esperienza e fisicità grazie a Kevin De Bruyne, Scott McTominay, Stanislav Lobotka e André-Frank Zambo Anguissa. Come racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, quello che un anno fa sembrava destinato a diventare uno dei centrocampi più forti d’Europa è stato frenato dagli infortuni e dalle difficoltà di trovare continuità.

Il principale rimpianto riguarda Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga, arrivato con grandi aspettative, è stato penalizzato dal grave infortunio al bicipite femorale che ne ha compromesso l’inserimento nella nuova realtà. Secondo Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, proprio quando il talento belga stava iniziando a trovare l’intesa con McTominay, Lobotka e Anguissa, il lungo stop ha interrotto la crescita del reparto, condizionando l’intera stagione.

Anche André-Frank Zambo Anguissa ha dovuto fare i conti con problemi fisici che ne hanno limitato il rendimento. Come evidenzia Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, il centrocampista camerunese è rimasto ai box per diversi mesi e, una volta rientrato, ha trovato poco spazio nel finale di stagione. Allegri dovrà quindi capire se potrà ritrovare quel giocatore dominante capace di abbinare forza fisica, inserimenti e intensità che aveva caratterizzato le sue migliori stagioni in maglia azzurra.

Le certezze del reparto restano invece Scott McTominay e Stanislav Lobotka. Lo scozzese continua a rappresentare uno dei punti fermi del progetto dopo due stagioni di altissimo livello, impreziosite da numeri importanti anche in zona gol. Secondo Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, McTominay è ormai uno degli intoccabili del Napoli grazie alla sua personalità, alla leadership e alla capacità di incidere sia nella fase offensiva sia in quella difensiva.

Accanto a lui ci sarà ancora Stanislav Lobotka, pronto a iniziare l’ottava stagione in azzurro. Come sottolinea ancora Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, il regista slovacco rappresenta il punto di riferimento tecnico della squadra con la sua capacità di gestire il possesso e dare equilibrio al gioco. Allegri considera Lobotka una pedina imprescindibile attorno alla quale costruire il nuovo assetto tattico del Napoli.

La preparazione estiva sarà decisiva anche per valutare le condizioni di De Bruyne, che raggiungerà il gruppo durante il ritiro di Castel di Sangro dopo gli impegni con il Belgio. Il tecnico azzurro vuole capire come sfruttare al meglio le caratteristiche dei quattro centrocampisti e trovare la formula ideale per farli convivere.

L’obiettivo è quello di riportare il Napoli ai vertici del calcio italiano ed europeo, ripartendo da un centrocampo che, se al completo, può diventare uno dei principali punti di forza della squadra.