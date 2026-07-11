Il Mattino: “Napoli, Dimaro si veste d’azzurro: il ritiro del Centenario tra Maradona, museo e allenamenti aperti”

Il ritiro del Napoli a Dimaro sarà il primo grande appuntamento delle celebrazioni per il Centenario del club e, come racconta Il Mattino, la località trentina è pronta ad accogliere migliaia di tifosi con un’atmosfera completamente dedicata ai colori azzurri. Il Mattino spiega che il benvenuto ai sostenitori sarà affidato a una delle frasi più celebri di Diego Armando Maradona: «Ciao napoletani, la nostra amicizia e tutto quello che abbiamo realizzato lo sappiamo soltanto io e voi. Questo non si potrà mai cancellare». Uno dei sette slogan scelti dal Napoli e da Trentino Marketing per impreziosire le vie del paese nell’anno del Centenario.

Secondo quanto riferisce ancora Il Mattino, Dimaro si prepara a vivere un’altra estate da protagonista dopo quindici anni consecutivi di ritiro azzurro, un primato ormai consolidato. Per il primo weekend sono attesi almeno 30 mila tifosi, con ricadute economiche che interesseranno tutto il comprensorio della Val di Sole. Oltre al messaggio di Maradona, le strade saranno decorate con frasi iconiche di Paolo Cannavaro, Bruno Giordano, Claudio Bellucci, Marek Hamsik, Lorenzo Insigne e Scott McTominay, tutti protagonisti di pensieri dedicati all’identità e alla passione per il Napoli.

Come sottolinea Il Mattino, il ritiro sarà caratterizzato anche da numerose iniziative dedicate ai tifosi. Accanto allo store ufficiale del Centenario verrà allestito un museo multimediale con trofei, fotografie, cimeli e ricordi dei cento anni di storia del club. Non mancheranno aree gratuite dedicate all’intrattenimento e il tradizionale schermo gigante per il cinema sotto le stelle, trasformando Dimaro in un autentico villaggio azzurro.

Sul fronte sportivo, Il Mattino evidenzia che tutte le sedute di allenamento della prima fase della preparazione saranno aperte al pubblico, consentendo ai tifosi di assistere sia al lavoro mattutino sia a quello pomeridiano. Solo successivamente, durante il ritiro di Castel di Sangro, Massimiliano Allegri dovrebbe programmare una seduta tattica a porte chiuse. A Dimaro partiranno tra i 30 e i 35 calciatori che alloggeranno all’Hotel Rosatti, mentre il presidente Aurelio De Laurentiis è atteso per domenica per seguire da vicino l’avvio della preparazione estiva. Il primo test amichevole è invece fissato per il 22 luglio contro l’Arezzo allenato dall’ex azzurro Christian Bucchi, reduce dalla promozione in Serie B.