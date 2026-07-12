Corriere dello Sport: “Allegri, il ritorno a Napoli: da sette presenze in azzurro alla missione di aprire un nuovo ciclo vincente”

Massimiliano Allegri si prepara a iniziare ufficialmente la sua avventura sulla panchina del Napoli, ma il suo legame con il club affonda le radici in un passato da calciatore che in pochi ricordano. Massimiliano Gallo, sulle pagine del Corriere dello Sport, ripercorre quella breve esperienza vissuta in una delle stagioni più difficili della storia azzurra, quando il centrocampista livornese disputò appena sette partite dopo essere stato voluto da Giovanni Galeone. Massimiliano Gallo del Corriere dello Sport ricorda come quell’annata si concluse con la retrocessione in Serie B, appena 14 punti conquistati e ben quattro allenatori alternatisi sulla panchina partenopea.

Lo scenario che Allegri ritrova oggi è però completamente diverso. Secondo Massimiliano Gallo sul Corriere dello Sport, il tecnico approda in una società solida, con una struttura dirigenziale definita e un progetto condiviso dal presidente Aurelio De Laurentiis e dal direttore sportivo Giovanni Manna. Dopo la presentazione ufficiale al Teatro San Carlo, l’allenatore si concentrerà sul lavoro quotidiano, elemento che ha sempre caratterizzato la sua carriera e che gli ha permesso di conquistare numerosi trofei in Serie A.

Come evidenzia ancora Massimiliano Gallo del Corriere dello Sport, Allegri viene spesso etichettato come un tecnico difensivista, ma la sua storia racconta altro. Il tecnico livornese è descritto come uno stratega capace di leggere ogni dettaglio della partita e di trovare soluzioni tattiche innovative, qualità dimostrate anche nelle sue esperienze alla Juventus. Napoli, sottolinea il quotidiano, conosce soprattutto l’Allegri avversario, protagonista di tante sfide contro gli azzurri, in particolare negli anni del confronto con Maurizio Sarri, ma dovrà imparare a conoscere anche il professionista metodico, pragmatico e sempre orientato alla ricerca delle soluzioni.

Massimiliano Gallo, sul Corriere dello Sport, conclude evidenziando come l’accoglienza della tifoseria sia cambiata con il passare delle settimane. Le iniziali perplessità hanno lasciato spazio alla curiosità e alla consapevolezza di avere affidato la squadra a uno degli allenatori più vincenti del calcio italiano. L’obiettivo è raccogliere l’eredità lasciata da Antonio Conte, gestire un gruppo reduce da una stagione intensa e aprire un nuovo ciclo di successi. Da Allegri il popolo azzurro si aspetta leadership, esperienza e la capacità di riportare il Napoli ai vertici, proprio come riuscì a fare alla Juventus dopo l’era Conte.