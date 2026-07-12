Napoli, De Bruyne: “Ora pausa, poi torno” Sarà decisivo Allegri

Kevin De Bruyne ha archiviato il Mondiale per Club e ora guarda con fiducia alla prossima stagione in maglia azzurra. Come racconta Marco Azzi sulle pagine di la Repubblica Napoli, il centrocampista belga ha voluto rassicurare l’ambiente partenopeo dopo un’annata complicata, segnata da un grave infortunio al bicipite femorale che lo ha costretto a rimanere ai box per circa quattro mesi. Rientrato nel finale di stagione, il classe 1991 ha chiuso il campionato con un gol e due assist, prima di partecipare al Mondiale con il Belgio. Marco Azzi di la Repubblica Napoli sottolinea come il giocatore abbia ribadito la volontà di concedersi soltanto un periodo di riposo prima di tornare a disposizione del Napoli.

Intervistato da Dazn, De Bruyne ha inviato un messaggio chiaro ai tifosi azzurri: «Lasciatemi fare una pausa ora. Ho appena finito una stagione dura. Ho lavorato tanto e ho dimostrato che posso tornare in ottime condizioni dopo un’operazione chirurgica. Adesso mi prendo una pausa e poi tornerò». Secondo Marco Azzi su la Repubblica Napoli, il belga raggiungerà i compagni direttamente nel ritiro di Castel di Sangro insieme agli altri reduci dagli impegni internazionali, dove avrà anche il primo confronto con Massimiliano Allegri. Il nuovo tecnico considera De Bruyne una pedina fondamentale del proprio progetto tecnico e punta a valorizzarne ancora le qualità nella prossima stagione.

Come evidenzia ancora Marco Azzi di la Repubblica Napoli, il futuro del centrocampo azzurro coinvolge anche Frank Anguissa. Il camerunese aveva manifestato la volontà di cambiare squadra, ma le manifestazioni d’interesse provenienti dalla Turchia, in particolare dal Galatasaray, non si sono trasformate in offerte concrete. Salvo sorprese, il centrocampista prenderà parte al ritiro di Dimaro-Folgarida, pur restando in scadenza di contratto al termine della stagione e senza significativi passi avanti sul fronte rinnovo.

Sul fronte societario, Marco Azzi sulle colonne di la Repubblica Napoli riferisce che all’inizio della prossima settimana è previsto un nuovo incontro tra Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo Giovanni Manna e l’agente Mario Giuffredi per sbloccare il rinnovo di Antonio Vergara. Il talento classe 2003 è considerato un punto fermo del presente e del futuro del Napoli, tanto che il club ha già respinto due offerte da 25 milioni di euro. L’obiettivo è definire un nuovo contratto, con adeguamento dell’ingaggio rispetto ai 400 mila euro attuali e una durata che possa arrivare fino a otto anni, come consentito dalle nuove normative. Allegri vede in Vergara una mezzala offensiva o un trequartista ideale per il proprio sistema di gioco.

Resta infine aperto anche il capitolo uscite. Hasa è vicino al trasferimento al Frosinone, Lindstrom è seguito dallo Schalke 04, mentre Michael Folorunsho è finito nel mirino del Bologna, operazioni che potrebbero contribuire a definire la rosa a disposizione di Allegri.