Foreste di Puglia: oltre 10 milioni per nuovi boschi e sistemi agroforestali

BARI (ITALPRESS) – Le foreste rappresentano infrastrutture verdi cruciali per la salvaguardia del territorio, la qualità ambientale e la resilienza ai cambiamenti climatici. Con questa visione, la Regione Puglia prosegue nello sviluppo della strategia “Foreste di Puglia”, volta ad accrescere e valorizzare il patrimonio forestale. La programmazione mira a un’integrazione tra sostenibilità ambientale e sviluppo delle aree rurali, portando risultati tangibili.

Intervento SRD05: Risultati Positivi per la Forestazione

Arrivano i primi frutti dall’Intervento SRD05 “Impianti di forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli”, finanziato nel contesto del Complemento per lo Sviluppo Rurale della Puglia 2023-2027. Le domande pervenute ammontano a 156, con un valore totale dei progetti di 10,3 milioni di euro. Questo è più del doppio della dotazione iniziale di 5 milioni, ma rientra comunque nei 15 milioni complessivi destinati a questo intervento.

Le candidature coprono l’intero territorio regionale, con una prevalenza nelle province di Lecce, che totalizza 59 domande, e Foggia, con 45 progetti. Seguono Bari con 14 istanze, Brindisi con 12 e Barletta-Andria-Trani e Taranto, ciascuna con 13 domande. Questi numeri dimostrano un forte coinvolgimento da parte del mondo agricolo pugliese.

Tipologie di Investimento per una Puglia Verde

Il bando SRD05 offre tre principali tipologie di investimento, tutte finalizzate a incrementare la superficie forestale in Puglia. La prima tipologia prevede la creazione di boschi permanenti attraverso la piantumazione di specie arboree adatte alle diverse caratteristiche ambientali e climatiche del territorio.

L’obiettivo è quello di ampliare e proteggere il patrimonio boschivo, tutelare la biodiversità e preservare suolo e paesaggio. La seconda tipologia di intervento riguarda l’arboricoltura, con particolare attenzione alla produzione di legname, combinando tutela ambientale e opportunità produttive per le imprese agricole attraverso una gestione sostenibile delle aree interessate.

La terza categoria, infine, prevede sistemi agroforestali, un modello innovativo che integra l’attività agricola con la presenza di alberi e arbusti. Questo approach consente alle aziende di diversificare le attività e le opportunità di reddito, migliorando nel contempo la qualità del suolo e aumentando la resilienza dei territori ai cambiamenti climatici.

Per tutte le categorie di investimento, si farà ricorso a specie forestali adeguate, come stabilito dalle Linee guida regionali. L’assessore all’Agricoltura e allo Sviluppo rurale, Francesco Paolicelli, ha chiarito: “I numeri delle candidature confermano che stiamo seguendo la strada giusta. Il mondo agricolo pugliese è pronto a investire in modelli che uniscono sviluppo e sostenibilità.”

Un Futuro Verde per la Puglia

Le informazioni sulle candidature mostrano un cambiamento significativo rispetto alle misure di forestazione precedenti. L’arboricoltura da legno, a ciclo medio-lungo o breve, è emersa come la tipologia di intervento maggiormente richiesta, interessando circa 647 ettari. Questo dato supera nettamente quello dei boschi permanenti, che coprono oltre 136 ettari.

In aggiunta, quasi 185 ettari saranno dedicati a sistemi agroforestali, dove la produzione agricola si intreccia con la presenza di alberi. Completando il quadro, i progetti candidati riguardano quasi 970 ettari di terreni agricoli. Tali iniziative contribuiranno all’assorbimento e allo stoccaggio del carbonio, alla tutela della biodiversità e alla prevenzione del dissesto idrogeologico.

In definitiva, l’Intervento SRD05 dimostra il ruolo strategico della forestazione nelle politiche regionali per lo sviluppo rurale, e l’attenzione crescente del sistema agricolo pugliese verso investimenti sostenibili. Le aziende agricole hanno ora l’opportunità di integrare sostenibilità e innovazione, aprendo nuove prospettive economiche per le comunità locali.

-Foto Regione Puglia- (ITALPRESS).

Fonti ufficiali: Regione Puglia, Italpress.

FONTE ITALPRESS

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