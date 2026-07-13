Houthi bloccano aereo della Croce Rossa all’aeroporto di Sana’a in Yemen.

Yemen: l’Escalation della Violenza e il Sequestro dell’Aereo della Croce Rossa

Sanaa, 3 Novembre 2025 – In un contesto di crescenti tensioni, la milizia Houthi ha organizzato una manifestazione armata nel distretto di Arhab, a nord di Sanaa, per protestare contro Israele. Questo evento è stato seguito da un annuncio di mobilitazione generale da parte del movimento Houthi, che controlla la capitale yemenita e gran parte del nord-ovest del paese. I combattenti Houthi, compresi i loro sostenitori, hanno risposto alla crescente minaccia di possibili attacchi aerei israeliani, creando un clima di preoccupazione crescente.

Accuse di Sequestro da Parte del Governo Yemenita

Il Ministro dell’Informazione yemenita, Muammar al Eriyani, ha rilasciato una dichiarazione grave riguardo al sequestro di un aereo del Comitato Internazionale della Croce Rossa all’aeroporto di Sanaa. Secondo quanto riportato dal ministro, le milizie Houthi hanno impedito la partenza del velivolo, trattenendo il pilota e il suo assistente come ostaggi. Al Eriyani ha descritto la situazione come un’escalation significativa e una violazione flagrante del diritto internazionale umanitario, nonché delle convenzioni che tutelano le missioni umanitarie.

L’accaduto è critico anche nell’ottica delle missioni umanitarie in Yemen, un paese già martoriato da anni di conflitto. Le autorità yemenite hanno avvertito che deviando le operazioni umanitarie, le milizie Houthi stanno mettendo a repentaglio la vita di molti civili che dipendono dagli aiuti.

Richiesta di Intervento Internazionale

Il governo di Sanaa ha lanciato un appello urgente al Comitato Internazionale della Croce Rossa, alle Nazioni Unite e alla comunità internazionale. Il ministro al Eriyani ha chiesto una condanna forte per questo atto criminale e ha sottolineato l’importanza di azioni immediate per garantire il rilascio dell’aereo e dell’equipaggio. Questa situazione ha riacceso i riflettori sulle dinamiche di potere in Yemen, dove le milizie Houthi continuano a sfidare non solo il governo locale ma anche le normative internazionali.

Le autorità yemenite hanno evidenziato che la necessità di un intervento internazionale diventa sempre più urgente dato il deterioramento delle condizioni umanitarie nel paese. La popolazione yemenita sta affrontando già una crisi senza precedenti, aggravata da conflitti interni, carestia e malattie.

Il Ruolo del Comitato Internazionale della Croce Rossa

La comunità internazionale, in particolare il Comitato Internazionale della Croce Rossa, deve essere messa in condizione di operare senza ostacoli e minacce. Le missioni umanitarie, come quelle supportate dalla Croce Rossa, sono fondamentali per alleviare le sofferenze di milioni di persone nel paese e garantire assistenza vitale a chi ne ha bisogno. Ogni attacco o sequestro mette a rischio la vita degli operatori e dell’intera popolazione.

Il governo yemenita ha ribadito che le azioni delle milizie Houthi non sono solo un attacco all’umanità, ma anche un ostacolo al processo di pace. La comunità internazionale è chiamata a fare la sua parte per proteggere le missioni umanitarie e garantire che i diritti fondamentali vengano rispettati.

Riflessioni Finali

La situazione in Yemen continua a svilupparsi in un contesto complesso, caratterizzato dalla lotta di potere tra il governo yemenita e le forze Houthi. Con le recenti escalation e gli atti di violenza riportati, come il sequestro dell’aereo della Croce Rossa, è fondamentale che la comunità internazionale si impegni ad affrontare questa crisi. Ogni azione, da parte della comunità globale, deve mirare a ripristinare i diritti umani e a garantire l’accesso agli aiuti per la popolazione in difficoltà.

Fonti ufficiali confermano la gravità della situazione e la necessità di un intervento globale per garantire la pace e la sicurezza in Yemen. Il mondo osserva con attenzione gli sviluppi di questo conflitto, sperando in una risoluzione pacifica e duratura.

(Per ulteriori dettagli, consultare il report della Croce Rossa e le comunicazioni ufficiali delle Nazioni Unite).

Fonti:

Ministero dell’Informazione yemenita

Comitato Internazionale della Croce Rossa

Nazioni Unite

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+