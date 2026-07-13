Sinner punta al vertice ATP, Zverev supera Alcaraz nel ranking tennis.

Novità nella Classifica Mondiale ATP dopo Wimbledon

ROMA (ITALPRESS) – La classifica mondiale ATP si è aggiornata in seguito alla conclusione di Wimbledon e porta con sé importanti novità. Jannik Sinner, il talentuoso tennista azzurro, conferma il suo status di numero uno al mondo. Alle sue spalle, il finalista del torneo britannico, Alexander Zverev, ha scalzato Carlos Alcaraz, che sta preparando il suo ritorno nel circuito. Adesso il tedesco occupa la seconda posizione, mentre lo spagnolo scivola al terzo posto della classifica internazionale.

Un interessante miglioramento per l’Italia viene rappresentato da Flavio Cobolli, che ha guadagnato una posizione e si attesta al nono posto della classifica mondiale grazie ai quarti di finale raggiunti a Wimbledon. Sono in tutto otto gli italiani presenti nella top 100. Dopo Sinner e Cobolli, troviamo Lorenzo Musetti al 14°, Luciano Darderi al 18° e Matteo Arnaldi al 34°. Matteo Berrettini ha fatto un notevole balzo in avanti, guadagnando otto posizioni e approdando al 43° posto, mentre Mattia Bellucci e Lorenzo Sonego si trovano rispettivamente all’80° e all’83° posto, subendo perdite di 13 e 14 posizioni.

L’Ascesa di Lorenzo Giustino nel Ranking

Tra i primi 20 italiani nella classifica ATP, chi ha compiuto il maggior progresso rispetto alla precedente classifica è Lorenzo Giustino. Grazie alla finale raggiunta al Challenger di Liegi, Giustino guadagna 30 posizioni e torna nella top 200, ora occupando il 196° posto.

Ecco la top ten della nuova classifica ATP:

1. Jannik Sinner (Ita) 13.450 (–)

2. Alexander Zverev (Ger) 8.480 (+1)

3. Carlos Alcaraz (Esp) 8.160 (-1)

4. Felix Auger-Aliassime (Can) 4.740 (–)

5. Alex De Minaur (Aus) 4.110 (+1)

6. Ben Shelton (Usa) 3.770 (-1)

7. Novak Djokovic (Srb) 3.760 (+1)

8. Daniil Medvedev (Rus) 3.670 (+1)

9. Flavio Cobolli (Ita) 3.460 (+1)

10. Taylor Fritz (Usa) 3.365 (-3)

Di seguito, la posizione degli altri tennisti italiani nella classifica:

14. Lorenzo Musetti 2.315 (+1)

18. Luciano Darderi 2.210 (-2)

34. Matteo Arnaldi 1.349 (+1)

43. Matteo Berrettini 1.075 (+8)

80. Mattia Bellucci 751 (-13)

83. Lorenzo Sonego 743 (-14)

138. Andrea Pellegrino 459 (-5)

149. Francesco Maestrelli 391 (-21)

150. Stefano Travaglia 385 (-20)

160. Luca Nardi 346 (+6)

175. Marco Cecchinato 323 (+20)

182. Francesco Passaro 314 (+3)

184. Federico Cinà 312 (-10)

193. Gianluca Cadenasso 296 (-3)

196. Lorenzo Giustino 283 (+30)

Jasmine Paolini Ritorna nella Top 15 del Ranking WTA

Passando al circuito femminile, la classifica WTA ha subito diverse variazioni dopo Wimbledon. Jasmine Paolini, tennista di punta italiana, ha recuperato due posizioni grazie ai quarti di finale raggiunti all’All England Club e risale così al 15° posto. La sua uscita dalla top ten avvenuta a maggio sembra ora un ricordo, dato che era rimasta nella parte alta della classifica per un anno intero, dal 7 giugno 2024.

Elisabetta Cocciaretto, invece, ha subito una significativa flessione, scendendo al numero 68 dopo non essere riuscita a confermare i punti guadagnati nella passata edizione di Wimbledon. La situazione nella top ten mondiale femminile vede Aryna Sabalenka mantenere la prima posizione per la 91° settimana consecutiva, nonostante un periodo non particolarmente brillante. La kazaka Elena Rybakina occupa il secondo posto, con un distacco di soli 407 punti.

Infine, Jessica Pegula risale al terzo posto dopo i quarti a Wimbledon, eguagliando il suo primato personale. Ecco la top ten della nuova classifica WTA:

1. Aryna Sabalenka (Blr) 8.550 (–)

2. Elena Rybakina (Kaz) 8.143 (–)

3. Jessica Pegula (Usa) 6.301 (+1)

4. Coco Gauff (Usa) 5.649 (+3)

5. Mirra Andreeva (Rus) 5.293 (–)

6. Karolina Muchova (Cze) 5.168 (+3)

7. Linda Noskova (Cze) 5.119 (+5)

8. Iga Swiatek (Pol) 4.539 (-5)

9. Amanda Anisimova (Usa) 4.353 (-3)

10. Elina Svitolina (Ukr) 4.351 (-2)

Le posizioni delle tenniste italiane sono le seguenti:

15. Jasmine Paolini 2.783 (+2)

68. Elisabetta Cocciaretto 977 (-22)

128. Lisa Pigato 588 (+5)

139. Lucia Bronzetti 551 (-14)

141. Tyra Caterina Grant 547 (+31)

145. Lucrezia Stefanini 542 (+18)

209. Nuria Brancaccio 360 (-39)

213. Jennifer Ruggeri 352 (-6)

287. Federica Urgesi 341 (+6)

292. Aurora Zantedeschi 237 (+72)

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le notizie di sport su Napoli+