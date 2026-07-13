Cricket Italia: il team maschile vince il ‘Performance of the Year 2025’ dall’ICC!

Il Riconoscimento Storico per il Cricket Italiano

ROMA (ITALPRESS) – Il cricket italiano continua a fare la storia. Durante l’ICC Annual General Meeting 2026 che si è tenuto a Edimburgo, la Federazione Cricket Italiana ha ricevuto l’importante ICC Development Award – “ICC Men’s Team Performance of the Year 2025”. Questo prestigioso riconoscimento, assegnato dall’International Cricket Council, è dedicato alla migliore prestazione dell’anno tra le squadre nazionali maschili dei Paesi associati.

Il premio celebra l’impressionante traguardo raggiunto dalla Nazionale italiana nel 2025, anno in cui è avvenuta la prima storica qualificazione alla ICC Men’s T20 World Cup 2026. Un risultato che ha segnato una vera e propria svolta per il cricket nel nostro Paese. Grazie a questa conquista, il cricket italiano si è affermato sulla scena sportiva mondiale, testimoniando un impegno costante e un percorso di crescita fortemente voluto e costruito nel tempo.

La qualificazione ottenuta durante il torneo europeo è uno dei risultati più significativi nella storia della Federazione. È un successo frutto di anni di dedizione da parte di atleti, staff tecnici, dirigenti e collaboratori, nonché delle numerose società affiliate e dei volontari che ogni giorno si impegnano per sviluppare il cricket in Italia. Questo premio rappresenta un riconoscimento non solo per il risultato ottenuto, ma anche per il duro lavoro e la passione che lo ha reso possibile.

Il Ruolo della Federazione e della Delegazione Italiana

A Edimburgo, la delegazione italiana era composta da figure chiave della Federazione, tra cui il commissario straordinario Gianfranco Ravà, il segretario federale Massimiliano Campo, Riccardo Maggio dell’ufficio gestione team e gli atleti GianPiero Meade e Crishan Kalugamage. La cerimonia di premiazione si è svolta alla presenza di Jay Shah, presidente dell’ICC, il quale ha sottolineato l’importanza di riconoscimenti come questo per lo sviluppo del cricket nelle nazioni emergenti.

L’ICC Development Award è molto più di un semplice riconoscimento sportivo; rappresenta un certificato del percorso di crescita intrapreso dal cricket italiano negli ultimi anni. La vittoria non solo conferma l’impegno e il talento degli atleti italiani, ma anche la crescente competitività della nostra Nazionale nel panorama internazionale. La federazione si è dimostrata in grado di adattarsi e migliorarsi, affrontando sfide significative e mostrando costantemente progressi.

Questo riconoscimento rende orgogliosa l’intera Federazione e apre a nuove opportunità. L’ottenimento del premio, infatti, è visto come un nuovo punto di partenza per ambizioni sempre più alte nel futuro del cricket italiano. La strada percorsa fino ad ora è solo il preludio di nuove sfide e successi che la Nazionale si prefigge di raggiungere nelle prossime competizioni internazionali.

Il Futuro del Cricket in Italia

La qualificazione al T20 World Cup 2026 è un segnale chiaro del potenziale del cricket italiano. La Federazione sta lavorando attivamente per migliorare le infrastrutture e formare nuovi talenti. Iniziative sul territorio mirano a coinvolgere sempre più giovani e a far crescere la passione per questo sport. Le scuole e le diverse accademie di cricket stanno giocando un ruolo fondamentale nel coltivare un nuovo bacino di giocatori e sostenitori.

Inoltre, l’attenzione internazionale crescente verso il cricket in Italia ha attirato l’interesse di sponsor e partner strategici, che vedono in questo sport un’enorme opportunità di sviluppo. La Federazione sta quindi pianificando una serie di eventi e tornei che possano non solo far crescere il movimento, ma anche portare il cricket italiano a un pubblico più ampio.

Con la giusta dose di impegno e passione, il cricket italiano ha tutte le carte in regola per diventare una realtà consolidata a livello europeo e mondiale. La Federazione è decisa a sfruttare questo momento d’oro per costruire una base solida che permetta al cricket di prosperare nel lungo termine.

In conclusione, l’ICC Development Award e la storica qualificazione rappresentano una nuova era per il cricket in Italia. Con la perseveranza e l’entusiasmo di tutto il movimento, il futuro si prospetta luminoso e ricco di opportunità per i talenti emergenti e per gli appassionati di questo sport.

Fonti ufficiali: Sito web della Federazione Cricket Italiana, ICC Annual General Meeting 2026.

FONTE ITALPRESS

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