Argentina in semifinale dopo una sofferta vittoria, Svizzera eliminata ai supplementari.

Argentina in Semifinale: La Scalata di Alvarez

KANSAS CITY (STATI UNITI) – L’Argentina avanza nella FIFA Men’s World Cup 2026, superando la Svizzera per 3-1 nei tempi supplementari di un’emozionante ed intensa gara. Una prestazione non brillante da parte della Seleccion, che è riuscita a strappare il pass per le semifinali grazie a un gol decisivo di Julian Alvarez. La squadra di Scaloni, sebbene sotto tono, ha dimostrato la propria resilienza, trovando la via del successo contro una Svizzera ben organizzata e concreta.

Un Match Equilibrato fino alla Fine

La partita inizia con un buon approccio da parte degli svizzeri, che riescono a gestire il possesso e a mettere sotto pressione la difesa argentina. Tuttavia, sorprendentemente, è l’Argentina a sbloccare il risultato al 10′, grazie a una bella combinazione su palla inattiva. Lionel Messi effettua un corner che trova la testa di Mac Allister, il quale insacca portando in vantaggio la Seleccion. Nonostante lo svantaggio, gli elvetici non si arrendono e aumentano il ritmo di gioco, costringendo il portiere Martinez a una parata decisiva su un tentativo di Sow al 20′.

La reazione dei rossocrociati si rivela efficace, mentre l’Argentina sembra balbettare, spinta dagli avversari a ritmi piuttosto contenuti. Il primo tempo si chiude con un’ammonizione per Embolo, responsabile di un fallo su Paredes, che segna l’inizio di un secondo tempo ricco di emozioni.

Cambio di Inerzia: L’Espulsione di Embolo

L’inizio del secondo tempo vede la Svizzera mantenere il controllo, ma il ritmo rimane moderato. Al 65′, Ndoye tenta la fortuna, e il suo tentativo risulta decisivo al 68′: un’ottima combinazione con Rodriguez consente a Embolo di siglare l’1-1. L’emozione della rete mette in discussione la superiorità iniziale della Seleccion.

Proprio nel momento di massimo sforzo per gli svizzeri, un episodio cruciale cambia le sorti del match. Un presunto sgambetto di Paredes su Embolo porta all’ammonizione dell’argentino. Tuttavia, dopo aver consultato il VAR, l’arbitro Pinheiro revoca il cartellino giallo per Embolo e lo espelle per simulazione. Questa espulsione di Embolo si rivela determinante, poiché l’Argentina guadagna un uomo in più.

L’Attacco Fulgido di Alvarez

Con l’inferiorità numerica, la Svizzera fatica a mantenere la solidità difensiva, e l’Argentina inizia a schiacciare gli avversari. Al 89′, Mac Allister va vicino a segnare un altro gol di testa, mentre Messi sfiora il 2-1 nei minuti di recupero. Ma la difesa svizzera resiste, costringendo le squadre ai tempi supplementari.

Durante i tempi supplementari, la tensione si fa palpabile. L’azione decisiva arriva al 112′: Alvarez, scatenato, realizza un gol straordinario con un destro a giro che batte il portiere svizzero Kobel, portando l’Argentina in vantaggio per 2-1. Per chiudere i conti, Lautaro Martinez firma il 3-1 al 121′, un gol che sancisce il definitivo passaggio dell’Argentina in semifinale.

Verso la Semifinale: Il Prossimo Avversario

Con questa vittoria, l’Argentina si prepara ad affrontare l’Inghilterra nelle semifinali, una sfida che riporta alla memoria momenti iconici della storia del calcio. Sarà una partita attesissima, considerando le forti inclinazioni e le agitazioni che entrambe le squadre racchiudono nei loro rispettivi orientamenti calcistici. La sfida è programmata per il 15 luglio, alle ore 21.

I riflettori saranno puntati su figure chiave come Harry Kane e Jude Bellingham, che rappresentano le potenziali minacce per la difesa argentina. Questa semifinale segnerà un’altra opportunità per l’Argentina di dimostrare il proprio valore a 40 anni dall’epica “Mano de Dios” di Diego Maradona.

Fonti ufficiali indicano che l’argomento ha catturato l’attenzione della comunità calcistica mondiale e si prevede un grande spettacolo. In attesa della sfida, l’Argentina si gode questo trionfo, ricaricandosi per raggiungere obiettivi ambiziosi.

Per ulteriori informazioni sulle partite, visita il sito ufficiale della FIFA e rimani aggiornato sulle ultime notizie e analisi dalla Coppa del Mondo.

FONTE ITALPRESS

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