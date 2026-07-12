Merlier conquista l’ottava tappa del Tour de France, Pogacar mantiene la maglia gialla.

Tim Merlier Trionfa Ancora nel Tour de France 2026

Risultati dell’Ottava Tappa

BERGERAC (FRANCIA) – Tim Merlier della Soudal Quick-Step si aggiudica nuovamente la vittoria, replicando il trionfo ottenuto nella frazione precedente. Nella spettacolare ottava tappa del Tour de France 2026, che si è snodata da Perigueux a Bergerac per una distanza di 180,4 km, il corridore belga ha dimostrato ancora una volta la sua superiorità.

Merlier ha battuto in volata l’eritreo Biniam Girmay (NSN Cycling Team) e l’olandese Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team), consolidando così la sua forma straordinaria in questa edizione del Tour. Il belga Jasper Philipsen (Alpecin Premier Tech) è giunto quarto, mancando l’accesso al podio. In una giornata di corsa vibrante, Liam Slock (Lotto Intermarché) ha tentato una fuga audace, ma è stato ripreso a soli 1,4 km dal traguardo, spegnendo le sue speranze di gloria.

Pogacar Resta in Maglia Gialla

Il campione sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) ha mantenuto senza problemi la maglia gialla, riaffermando la sua leadership nella classifica generale. Per il secondo giorno consecutivo, Pogacar ha dimostrato di essere una forza inarrestabile, con un vantaggio confermato sugli avversari.

Di seguito la classifica finale della tappa:

Ordine di Arrivo

Tim Merlier BEL (Soudal Quick-Step) 3h52’50” Biniam Girmay ERI (NSN Cycling Team) s.t. Olav Kooij NED (Decathlon CMA CGM Team) s.t. Jasper Philipsen BEL s.t. Pavel Bittner CZE s.t. Rick Pluimers NED s.t. Pascal Ackermann GER s.t. Clement Russo FRA s.t. Max Kanter GER s.t. Milan Fretin BEL s.t.

Le Classifiche Generali Aggiornate

Con l’ottava tappa conclusa, le classifiche generali sono state aggiornate. Tadej Pogacar continua a dominare la classifica generale, mantenendo un solido vantaggio sugli avversari. Ecco un breve riepilogo delle classifiche:

Classifica Generale (Maglia Gialla)

Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates XRG) 28h49’07” Jonas Vingegaard DEN (Team Visma Lease a Bike) +2’42” Isaac Del Toro MEX (UAE Team Emirates XRG) +3’27” Remco Evenepoel BEL +3’30” Juan Ayuso ESP +3’34” Paul Seixas FRA +3’55” Florian Lipowitz GER +4’00” Lenny Martinez FRA +4’21” Mattias Skjelmose DEN +4’57” Mathias Vacek CZE +7’10”

In merito alla classifica a punti, il danese Mads Pedersen (Lidl-Trek) guida la classifica con un totale di 228 punti, seguito da Tim Merlier con 213 e Biniam Girmay con 203 punti:

Classifica a Punti (Maglia Verde)

Mads Pedersen DEN (Lidl-Trek) 228 punti Tim Merlier BEL (Soudal Quick-Step) 213 punti Biniam Girmay ERI (NSN Cycling Team) 203 punti

Classifiche Speciali

In aggiunta alla lotta per la maglia gialla e quella verde, le classifiche per il miglior scalatore e il miglior giovane sono avvincenti:

Classifica Miglior Scalatore (Maglia a Pois)

Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates XRG) 28 punti Jonas Vingegaard DEN (Team Visma Lease a Bike) 19 punti Lenny Martinez FRA (Bahrain Victorius) 16 punti

Classifica Miglior Giovane (Maglia Bianca)

Isaac Del Toro MEX (UAE Team Emirates XRG) 28h52’34” Juan Ayuso ESP (Lidl-Trek) +7” Paul Seixas FRA (Decathlon CMA CGM Team) +28”

Domani, il Tour de France proseguirà con la nona tappa, la Malemort – Ussel di 185,5 km, che promette di regalare emozioni e sorprese.

Fonti ufficiali: UCI, Tour de France, Soudal Quick-Step.

FONTE ITALPRESS

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