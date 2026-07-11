San Antonio rinnova Wembanyama: contratto quinquennale da 220 milioni per il futuro NBA.

Victor Wembanyama e San Antonio: Un Futuro Brillante Insieme

SAN ANTONIO (USA) (ITALPRESS) – È ufficiale: Victor Wembanyama e gli Spurs di San Antonio continueranno il loro viaggio insieme per le prossime cinque stagioni. Il talentuoso centro francese ha firmato un contratto da 252 milioni di dollari (circa 220 milioni di euro), il massimo previsto per un giocatore al primo rinnovo dopo aver completato il contratto da rookie. Questo accordo, come riportato da ESPN, include anche una player-option per la quinta stagione, dando a Wembanyama la libertà di scegliere il suo futuro alla fine dell’accordo.

Scendendo nei dettagli del contratto, Wembanyama ha optato per un massimo del 25% del salary cap, invece del 30% previsto dal supermax. Questa scelta permetterà agli Spurs di risparmiare circa 50 milioni di dollari nei prossimi cinque anni, una strategia che potrebbe rivelarsi fondamentale per la costruzione di una squadra competitiva intorno al giovane talento.

Le Statistiche e i Riconoscimenti di Wembanyama

Il messaggio di Wembanyama via social è chiaro: “Sono qui per restare, farò tutto ciò che serve per vincere.” Questo spirito combattivo e la sua ambizione sono evidenti nei numeri della scorsa stagione, dove ha registrato una media impressionante di 25.0 punti e 11.5 rimbalzi a partita. Oltre a queste statistiche, il giovane atleta ha guidato San Antonio fino alle Finals NBA, dove i loro sogni di gloria sono stati interrotti in gara 5 dai New York Knicks. La sua performance eccezionale nella stagione gli è valsa anche il titolo di miglior difensore della lega e un posto nel primo quintetto ideale della stagione.

Questo contratto rappresenta il terzo accordo più ricco di sempre per un rookie, superato solo da Cade Cunningham delle Detroit Pistons e Evan Mobley dei Cleveland Cavaliers, entrambi con contratti da 269 milioni di dollari per cinque anni. La decisione di Wembanyama di accettare un contratto meno oneroso per la squadra potrebbe rivelarsi saggia nel lungo termine, contribuendo a un roster più forte per competere per il titolo.

Wembanyama è stato la prima scelta assoluta del draft 2023 e ha rapidamente dimostrato di saper gestire la pressione del palcoscenico NBA. La sua altezza e il suo talento unico lo rendono un giocatore difficile da contrastare e un pezzo fondamentale per il futuro degli Spurs.

In un contesto di cambiamenti e ristrutturazioni nel team, l’accordo con Wembanyama offre agli Spurs una stabilità necessaria per costruire un’identità di squadra solida. La scelta di investire e credere nel giovane talento mette in mostra la fiducia che la società ha riposto in lui per diventare il volto della franchise nei prossimi anni.

Inoltre, gli Spurs hanno recentemente avviato una strategia di reclutamento mirata a circondare Wembanyama con giocatori talentuosi, in modo da creare un mix vincente di esperienza e freschezza. La dirigenza sta lavorando duramente per rinforzare la squadra e competere nuovamente ai vertici della lega.

La partnership tra Wembanyama e gli Spurs è solamente all’inizio, e gli appassionati di basket di tutto il mondo sono entusiasti di vedere cosa riserverà il futuro. Con la giusta alleanza e strategia, San Antonio ha tutte le carte in regola per tornare a essere un contendente serio.

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Fonti: Italpress, ESPN.

FONTE ITALPRESS

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