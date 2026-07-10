Rinnovo del brand e identità visiva per il Palermo: nuova era di emozioni e passione.

Palermo FC: Un Nuovo Inizio tra Tradizione e Innovazione

PALERMO (ITALPRESS) – La stagione calcistica si apre con i ragazzi di Pippo Inzaghi in ritiro in Val Gardena, mentre il club rosanero lancia un ambizioso progetto di branding. Questo nuovo percorso si basa su un rinnovato posizionamento strategico e un sistema di identità visiva che mira a rafforzare il legame tra il Palermo e la sua città. L’obiettivo è di valorizzare gli aspetti storici, culturali e sportivi che rendono Palermo unica nel panorama nazionale e internazionale.

Il colore rosa, simbolo indispensabile del Palermo, è al centro di questa trasformazione. Da oltre cento anni, il rosa rappresenta un’icona globale, accendendo l’orgoglio della città e costruendo un’immagine forte sul palcoscenico mondiale. Il progetto si propone di manifestare l’identità di Palermo nel modo più autentico possibile, coinvolgendo non solo i tifosi ma tutta la comunità.

Il club ha identificato quattro attributi chiave per definire la propria strategia identitaria:

Un Processo di Ascolto e Inclusività

1. **Mosaicò**: Questo concetto simboleggia la contaminazione culturale di Palermo, evidenziando un’apertura verso il mondo che ha caratterizzato la città nel corso della sua storia. La diversità è un elemento chiave, accogliendo chi parte e chi arriva, mantenendo viva la sua essenza cosmopolita.

2. **Rosa/Nerò**: Rappresenta i contrasti della città e del club. È un segno distintivo della capacità di affrontare e superare i conflitti, creando continui cicli di innovazione e valore. Questo concetto riassume la resilienza e la voglia di evolversi, caratteristiche intrinseche del team e della sua comunità.

3. **Fatti per Volare**: Questa espressione manifesta l’ambizione del club, simboleggiando non solo l’aspirazione sportiva, ma anche la determinazione di una città che non smette mai di puntare in alto. L’ambizione è una forza motrice, che spinge il Palermo FC e i suoi tifosi verso nuovi orizzonti.

4. **Appartenenza**: Questo valore sottolinea il forte legame che unisce tutti i tifosi rosanero sparsi nel mondo. La comunità è il fulcro di ogni iniziativa, creando un senso di famiglia che va oltre i confini fisici.

Il nuovo progetto di branding è frutto di un lungo processo di ascolto e coinvolgimento. Per oltre un anno, sono stati consultati tifosi, dirigenti, calciatori, staff tecnico e storiche leggende del club. Questa collaborazione ha permesso di delineare un percorso comune, allineando gli obiettivi di sviluppo del club ai risultati delle ricerche sul campo. Le recenti campagne di comunicazione, come “Palermo, troppo non è mai troppo”, anticipano una nuova era con il lancio della stagione sportiva 2026/2027.

Il nuovo sistema di identità visiva riflette lo spirito del Palermo FC attraverso immagini e forme distintive. La tipografia inedita, composta da tre famiglie di font progettate per integrarsi in un sistema “a mosaicò, racconta graficamente l’incontro tra culture diverse. Questa scelta si ispira alle radici arabo-normanne e all’eredità mediterranea, elementi essenziali della cultura palermitana.

La palette colori evoluta, che mantiene il rosa e il nero come icone del club, riprende anche i colori caratteristici della città. Texture distintive e uno stile fotografico autentico completano un sistema pensato per accompagnare il club in ogni sua espressione, dai materiali di merchandising alle comunicazioni ufficiali.

Gaetano Lombardo, chief marketing & communication del Palermo FC, ha evidenziato che ogni elemento di questo progetto è frutto di un’attenta riflessione, studiato per rispecchiare l’essenza dell’identità del club. La missione è di consolidare la consapevolezza di ciò che il Palermo rappresenta, unendo i colori e i valori in una narrazione coerente. In un’epoca in cui il sovraccarico di parole e immagini potrebbe sminuire il significato profondo, questa strategia si propone di mantenere alta l’attenzione su ciò che conta di più per il club e i suoi sostenitori.

Il lavoro di branding, realizzato in sinergia tra il marketing del Palermo e il City Football Group, rappresenta quindi il punto di partenza di un cammino che accompagnerà il club nei prossimi mesi. La graduale applicazione del nuovo sistema a tutti i touchpoint, dallo stadio ai canali digitali, segna una nuova era per il Palermo FC, costruendo un futuro che sia al contempo rispettoso delle tradizioni e proiettato verso l’innovazione.

Per ulteriori informazioni visita il sito ufficiale del Palermo FC. (ITALPRESS)

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le notizie di sport su Napoli+