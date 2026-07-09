Corriere dello Sport: “Napoli, Allegri punta su Alisson: il brasiliano può diventare l’arma in più degli azzurri”

Alisson Santos è pronto a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel nuovo Napoli di Massimiliano Allegri. Dopo l’ottimo impatto avuto nella seconda parte della scorsa stagione, l’esterno brasiliano rappresenta una delle principali risorse offensive su cui il nuovo tecnico intende costruire la squadra. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il classe brasiliano, riscattato dallo Sporting Lisbona per 16,5 milioni di euro, è considerato uno dei giocatori destinati a crescere maggiormente sotto la guida dell’allenatore livornese.

La storia recente di Allegri racconta quanto gli esterni offensivi abbiano spesso trovato grande continuità realizzativa nelle sue squadre. Secondo Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il precedente più significativo risale ai tempi del Milan, dove Robinho realizzò 31 gol con Allegri in panchina, seguito da Stephan El Shaarawy con 24 reti. Un sistema di gioco capace di valorizzare le qualità delle ali, favorendo inserimenti e profondità.

Anche Alisson sembra avere tutte le caratteristiche per seguire quella strada. Arrivato a Napoli dopo un’esperienza complicata allo Sporting, dove aveva trovato poco spazio in campionato pur distinguendosi in Champions League, il brasiliano ha saputo imporsi rapidamente in Serie A. Come evidenzia Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, tra febbraio e maggio ha realizzato quattro gol, tutti al Diego Armando Maradona, mostrando velocità, tecnica e un destro potente diventato rapidamente il suo marchio di fabbrica.

Il Napoli potrà contare su una batteria di esterni particolarmente ricca. Oltre ad Alisson, Allegri avrà a disposizione David Neres sulla corsia destra, Matteo Politano, Antonio Vergara e Giovane, mentre sul versante opposto tornerà Noa Lang, reduce dalle esperienze maturate dopo il trasferimento dal PSV Eindhoven. Secondo Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, la varietà di caratteristiche presenti nel reparto offensivo offrirà al nuovo allenatore numerose soluzioni tattiche nel corso della stagione.

Le prestazioni offerte da Alisson non sono passate inosservate neppure in patria. In Brasile, infatti, il suo nome viene già accostato al nuovo corso della Seleçao guidata da Carlo Ancelotti. Dopo il deludente cammino al Mondiale, concluso agli ottavi di finale contro la Norvegia, la nazionale verdeoro è pronta ad avviare un profondo rinnovamento e il talento del Napoli viene indicato come uno dei possibili protagonisti della rifondazione.

Il futuro del brasiliano passerà inevitabilmente dal rendimento con la maglia azzurra. Allegri punta a valorizzarne definitivamente il talento e il Napoli spera che Alisson possa diventare una delle grandi rivelazioni della nuova stagione.