Corriere dello Sport: “Napoli, avanti con le cessioni: Milinkovic-Savic sul mercato, Folorunsho e Zerbin in uscita”

Il Napoli prosegue il lavoro di alleggerimento della rosa, passaggio ritenuto indispensabile prima di poter intervenire sul mercato in entrata. La linea è stata ribadita anche dal presidente Aurelio De Laurentiis, che ha fissato l’obiettivo di ridurre sensibilmente un organico composto da 47 calciatori. Come riporta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la dirigenza continua a lavorare sia sui giocatori rientrati dai prestiti sia sulle situazioni più delicate della prima squadra.

Uno dei principali candidati alla cessione resta Vanja Milinkovic-Savic. Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il portiere serbo, arrivato dal Torino la scorsa estate per circa 21 milioni di euro su indicazione di Antonio Conte, è finito sul mercato dopo una stagione da titolare favorita anche dai problemi fisici di Alex Meret. Con il recupero del numero uno azzurro, pronto a lasciarsi alle spalle la frattura al piede e l’infortunio al braccio, il club valuta la cessione dell’estremo difensore.

Sul portiere serbo si registrano gli interessamenti dell’Hull City e del Besiktas. Come evidenzia Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, entrambe le società hanno chiesto informazioni sul classe 1997, che rappresenta uno dei profili destinati a finanziare le future operazioni in entrata.

Anche altri calciatori sono pronti a cambiare maglia. Alessio Zerbin, rientrato dal prestito alla Cremonese, piace al Frosinone, mentre Michael Folorunsho è finito nel mirino del Bologna dopo l’ultima esperienza al Cagliari. Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro per trovare rapidamente una sistemazione ai giocatori che non rientrano nei piani tecnici di Massimiliano Allegri.

L’operazione di sfoltimento è già iniziata con le prime uscite. Il giovane attaccante Gianluca Vigliotti, classe 2005 e sotto contratto con il Napoli fino al 2030, è passato in prestito al Pineto, dove raggiungerà anche il portiere Claudio Turi, trasferitosi anch’egli al club abruzzese. Due operazioni che hanno già ridotto il numero dei tesserati, ma il lavoro della società è soltanto all’inizio.

Il Napoli continuerà infatti a concentrarsi sulle cessioni nelle prossime settimane, con l’obiettivo di consegnare ad Allegri una rosa più snella e funzionale prima di accelerare sul mercato in entrata.