Corriere dello Sport: “Napoli, rinnovo Vergara in stand-by: trattativa frenata, ma il club respinge offerte da 25 milioni”

Il rinnovo di Antonio Vergara, che sembrava ormai a un passo dalla firma, ha subito un’improvvisa frenata. Il talento cresciuto nel vivaio azzurro, protagonista di una stagione che lo ha consacrato tra i giovani più promettenti del Napoli, non ha ancora trovato l’intesa definitiva con il club. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la trattativa sembrava destinata a chiudersi nel fine settimana, ma nelle ultime ore sono emerse divergenze tra domanda e offerta che hanno momentaneamente bloccato l’accordo.

La situazione resta aperta e il Napoli continua a considerare Vergara un elemento centrale del progetto tecnico. Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il club ha già respinto due offerte da circa 25 milioni di euro per il classe 2003, una delle quali presentata dall’Atalanta. Un segnale chiaro della volontà della società di trattenere uno dei talenti più brillanti cresciuti nel settore giovanile partenopeo.

Vergara ha conquistato il pubblico del Maradona con prestazioni di alto livello tra Champions League, campionato e Coppa Italia. Come evidenzia Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il centrocampista offensivo ha lasciato il segno fin dall’esordio da titolare contro il Cagliari in Coppa Italia, servendo l’assist decisivo per Lorenzo Lucca. Successivamente sono arrivati il gol al Chelsea in Champions League, quello alla Fiorentina in Serie A e la rete contro il Como nei quarti di Coppa Italia, prima che un infortunio interrompesse la sua crescita.

Il primo rinnovo era stato sottoscritto nell’ottobre scorso, con un contratto fino al 2030 e un adeguamento economico rispetto all’accordo precedente. Tuttavia, l’esplosione del giocatore ha modificato gli equilibri. Come sottolinea ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’ingaggio attuale è ormai inferiore rispetto a quello di diversi compagni con un rendimento meno significativo, motivo che ha portato le parti a riaprire il dialogo per un nuovo adeguamento. Il procuratore Mario Giuffredi ha più volte ribadito la volontà del calciatore di restare a Napoli, mentre il club ha sempre respinto gli interessamenti provenienti da altre società.

Vergara è stato inoltre scelto come uno dei volti della campagna dedicata alla nuova maglia del Centenario, insieme a Giovanni Di Lorenzo, Kevin De Bruyne, Alisson e Scott McTominay. Una scelta che conferma il ruolo strategico che il Napoli intende affidargli anche in prospettiva. L’idea della società era quella di prolungare ulteriormente il contratto sfruttando le nuove norme sui rinnovi, ma al momento la trattativa resta congelata.

Il confronto tra le parti proseguirà nelle prossime settimane, con l’obiettivo di trovare un’intesa che consenta a Vergara di continuare a essere uno dei punti di riferimento del futuro azzurro.