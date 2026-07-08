Gazzetta dello Sport: “Napoli, prima le uscite: Manna al lavoro per alleggerire una rosa extralarge”

Il mercato del Napoli continua a essere condizionato da una priorità assoluta: ridurre una rosa diventata troppo numerosa. Prima di pensare ai nuovi acquisti, il direttore sportivo Giovanni Manna dovrà completare una lunga serie di cessioni per alleggerire organico e monte ingaggi, seguendo la linea dettata dal presidente Aurelio De Laurentiis. Come racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, il club azzurro si trova oggi a gestire una situazione senza precedenti, con decine di calciatori da sistemare prima di poter dare il via alle operazioni in entrata.

Le parole del presidente hanno chiarito la strategia societaria: il Napoli conta ancora una rosa composta da quasi cinquanta elementi e almeno venticinque dovranno lasciare Castel Volturno. Secondo Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, Manna è chiamato a un lavoro complesso che coinvolge sia i giovani rientrati dai prestiti sia i giocatori che non rientrano nei piani tecnici del nuovo allenatore Massimiliano Allegri.

Tra i profili destinati a trovare una nuova sistemazione figurano diversi giovani che attendono l’occasione per proseguire il proprio percorso di crescita. Come evidenzia Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, nell’elenco compaiono Ambrosino, Barido, Cioffi, Coli Saco, D’Avino, Ferrante, Iaccarino, Obaretin, Russo, Sgarbi e Vigliotti, elementi che potrebbero lasciare il Napoli per accumulare esperienza e consentire al club di alleggerire il numero complessivo dei tesserati.

Anche alcuni elementi della prima squadra sono al centro delle valutazioni di mercato. In porta resta aperta la situazione di Vanja Milinkovic-Savic, che potrebbe essere ceduto qualora arrivasse un’offerta ritenuta soddisfacente. Sulle corsie difensive continua invece a esserci abbondanza di alternative, con Mathias Olivera che in passato era stato vicino all’Atletico Madrid e con l’ipotesi Nahuel Molina che potrebbe intrecciarsi proprio con il futuro dell’uruguaiano. Nel frattempo, Pasquale Mazzocchi e Luca Marianucci attendono di conoscere le decisioni definitive del club.

Le maggiori criticità riguardano però centrocampo e attacco. Secondo Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, il Napoli punta a trovare una sistemazione per Jens Cajuste, Michael Folorunsho e Alessio Zerbin, rientrati dai rispettivi prestiti, mentre restano sotto osservazione anche Jesper Lindstrom, arrivato con un investimento importante, e altri elementi che incidono significativamente sul monte ingaggi.

In avanti le valutazioni coinvolgono soprattutto Romelu Lukaku, il cui contratto rappresenta uno dei più pesanti della rosa. Il buon Mondiale disputato con il Belgio potrebbe riaccendere l’interesse di alcuni club, mentre Massimiliano Allegri intende osservare da vicino anche Noa Lang e Lorenzo Lucca durante i ritiri di Dimaro e Castel di Sangro prima di prendere decisioni definitive. Il mercato del Napoli, dunque, continuerà a svilupparsi partendo dalle uscite, passaggio ritenuto indispensabile per costruire la squadra della prossima stagione.