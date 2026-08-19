Corriere dello Sport: “Napoli, Lang può sbloccare Gabriel Jesus: Ajax in attesa. Manna valuta anche Zirkzee e Jackson”

Il mercato offensivo del Napoli resta legato alle cessioni. Noa Lang è uno dei principali uomini in uscita e il suo futuro potrebbe determinare le prossime mosse di Giovanni Manna. L’Ajax continua a considerarlo la prima scelta per rinforzare l’attacco, mentre sullo sfondo rimane Gabriel Jesus. Il direttore sportivo azzurro, però, tiene aperte anche due alternative di Premier League: Zirkzee e Nicolas Jackson.

Come racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, la situazione dell’Ajax presenta una particolarità: nonostante i 55 milioni incassati dal Psg per Mika Godts, il club olandese avrebbe ancora bisogno di completare una cessione prima di poter affondare il colpo per Lang.

Lang, l’Ajax aspetta prima di affondare

Il ritorno ad Amsterdam rappresenta una possibilità concreta per Lang. L’Ajax lo considera il principale obiettivo per completare il proprio reparto offensivo, ma deve prima creare lo spazio necessario nella rosa e nei conti.

C’è poi la questione relativa alla valutazione. Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport sottolinea come il Napoli non abbia alcuna intenzione di svendere un giocatore acquistato soltanto un anno fa per 25 milioni di euro.

Lang, dal canto suo, avrebbe preferito giocarsi le proprie possibilità in azzurro. Qualora dovesse lasciare Napoli, la sua preferenza sarebbe per una cessione definitiva piuttosto che per un altro prestito.

Galatasaray, 15 milioni non bastano

Resta alla finestra anche il Galatasaray, che conosce bene Lang dopo l’esperienza dell’olandese in Turchia nella seconda parte della precedente stagione.

La situazione, però, è differente rispetto all’Ajax. Il club di Istanbul considererebbe Lang una seconda scelta, con Rafa Leao davanti nelle proprie preferenze.

Secondo Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, il Galatasaray avrebbe già presentato una proposta da circa 15 milioni di euro, respinta perché ritenuta troppo bassa dal Napoli. Al momento non sarebbe arrivato un nuovo rilancio.

Gabriel Jesus aspetta il Napoli

La cessione di Lang avrebbe conseguenze dirette sul mercato in entrata. Il nome principale continua infatti a essere quello di Gabriel Jesus.

L’attaccante brasiliano è sotto contratto con l’Arsenal fino al 2027 e resta tra i possibili partenti. Manna lo considera particolarmente adatto alle esigenze di Allegri per esperienza, tecnica e duttilità.

Gabriel Jesus può essere utilizzato come centravanti oppure partire da una posizione più esterna. Inoltre conosce molto bene De Bruyne, con il quale ha condiviso diverse stagioni e numerosi successi al Manchester City.

Prima di poter accelerare, però, il Napoli deve liberare spazio economico e numerico all’interno della rosa.

Zirkzee e Nicolas Jackson le alternative

Gabriel Jesus resta dunque il profilo principale, ma Manna non vuole farsi trovare impreparato qualora l’operazione con l’Arsenal diventasse troppo complicata.

Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport rivela due piste alternative particolarmente interessanti: Joshua Zirkzee del Manchester United e Nicolas Jackson del Chelsea.

Tre attaccanti provenienti dalla Premier League, dunque, per completare il reparto offensivo di Allegri. Prima, però, bisognerà risolvere il nodo Lang. L’Ajax aspetta di creare spazio, il Galatasaray resta sullo sfondo e il Napoli attende l’offerta in grado di far partire definitivamente il domino.