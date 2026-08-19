Corriere dello Sport: “Atalanta su Anguissa, ma il Napoli fa muro: rinnovo fino al 2030, resta il nodo ingaggio”

L’Atalanta mette gli occhi su Frank Anguissa. Il centrocampista del Napoli è finito nel mirino del club bergamasco, con Sarri e Giuntoli interessati alla possibilità di aggiungere esperienza, fisicità e qualità alla mediana. Per il momento si tratta soltanto di una manifestazione d’interesse, mentre il Napoli continua a lavorare per blindare uno dei punti fermi della squadra di Massimiliano Allegri.

Come racconta Pasquale Salvione sul Corriere dello Sport, non sono ancora cominciati veri e propri contatti tra i club. La situazione è resa ancora più delicata dalla trattativa già avviata per il rinnovo del contratto di Anguissa, tornato centrale nel progetto azzurro dopo un precampionato particolarmente convincente.

Atalanta interessata, ma il Napoli non vuole cederlo

L’Atalanta osserva con attenzione la situazione. Sarri e Giuntoli sarebbero stuzzicati dalla possibilità di costruire un centrocampo di alto livello inserendo un giocatore che conosce perfettamente la Serie A e che può garantire sostanza ed esperienza anche nelle competizioni europee.

Secondo Pasquale Salvione sul Corriere dello Sport, il club bergamasco potrebbe provare ad approfittare dello stallo nella trattativa per il rinnovo. Percassi avrebbe infatti la disponibilità economica per soddisfare le richieste del centrocampista.

La posizione del Napoli, però, è molto chiara: Anguissa non è considerato sul mercato.

Rinnovo Anguissa, distanza sull’ingaggio

Il camerunese è legato al Napoli fino al 2027 dopo che il club ha esercitato l’opzione unilaterale per prolungare il precedente accordo. L’obiettivo adesso è arrivare a un nuovo contratto di altre tre stagioni, portando la scadenza fino al 2030, quando Anguissa avrà 34 anni.

La trattativa è ripartita concretamente durante il ritiro di Castel di Sangro, con l’arrivo dello storico agente Maxime Nana e del manager italiano Giovanni Branchini.

Come riferisce Pasquale Salvione sul Corriere dello Sport, il principale ostacolo resta l’aspetto economico. La richiesta sarebbe di un aumento compreso tra 700 e 800mila euro a stagione, mentre il Napoli non avrebbe ancora raggiunto il punto d’incontro con l’entourage.

I dialoghi, comunque, continuano.

Allegri ha rilanciato Anguissa

L’arrivo di Allegri ha modificato profondamente lo scenario. Anguissa, reduce da una stagione complicata soprattutto a causa dell’infortunio e del lungo percorso di recupero, è stato tra i giocatori più brillanti del precampionato.

Il tecnico lo considera uno degli elementi fondamentali del proprio centrocampo. Potenza fisica, capacità di strappare, intelligenza tattica e qualità tecnica hanno riportato il camerunese sui livelli che lo avevano reso protagonista dei successi del Napoli.

Nelle ultime due stagioni di Serie A Anguissa ha inoltre aumentato il proprio contributo realizzativo: 6 gol nel 2024/25 e 4 nel 2025/26, per un totale di 10 reti.

Manna lo ha dichiarato incedibile

Il rapporto tra Anguissa e il Napoli dura ormai da cinque anni. Il centrocampista era stato prelevato dal Fulham e ha contribuito alla conquista di due scudetti e una Supercoppa Italiana, diventando uno dei simboli del ciclo recente.

Pasquale Salvione sul Corriere dello Sport ricorda come Giovanni Manna abbia già dichiarato il giocatore incedibile durante il ritiro di Dimaro. Anche Aurelio De Laurentiis sarebbe intenzionato a respingere eventuali assalti e a concentrarsi esclusivamente sulla chiusura del rinnovo.

La volontà dello stesso Anguissa sarebbe quella di restare a Napoli. L’Atalanta osserva e prova a inserirsi, ma la priorità degli azzurri è chiara: trovare l’accordo economico e blindare Frank fino al 2030.