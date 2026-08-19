19 Agosto 2026

Cagliari, migliorano le condizioni di Trepy: estubato, “è vigile e collaborante”

redazione 19 Agosto 2026
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IPA72516128 – Yael Fritz Junior Trepy of Cagliari Calcio during Cagliari Calcio vs Como 1907, Italian soccer Serie A match in Cagliari, Italy, March 07 2026

SASSARI (ITALPRESS) – Arrivano ancora notizie incoraggianti sulle condizioni di Yael Trepy, giocatore del Cagliari ricoverato in terapia intensiva all’Ospedale “Santissima Annunziata” di Sassari dopo aver rischiato di annegare nella piscina di una villa. “Nel corso della giornata, come programmato, è stato sospeso il blocco neuromuscolare e progressivamente ridotta la sedazione, con contestuale avvio della progressiva riduzione del supporto ventilatorio”, si legge in una nota diffusa dall’ospedale.

“Il mantenimento di scambi respiratori ottimali ha consentito di sospendere la ventilazione meccanica e di procedere, nel pomeriggio, all’estubazione del paziente”, ha dichiarato la dottoressa Stefania Milia, direttrice della Terapia Intensiva Emergenza Urgenza dell’ospedale Santissima Annunziata dell’Aou di Sassari.

“Al risveglio – prosegue il comunicato – il paziente ha mostrato una piena ripresa dello stato di coscienza: è vigile e collaborante e, allo stato attuale, non presenta deficit neurologici evidenti. Le condizioni respiratorie ed emodinamiche risultano stabili. Considerata la recente estubazione e il quadro polmonare conseguente alla sindrome da inalazione, il paziente permane ricoverato in Terapia Intensiva, dove prosegue lo stretto monitoraggio clinico e respiratorio. Ulteriori aggiornamenti sulle condizioni cliniche saranno comunicati in relazione all’evoluzione del quadro”.

GIULINI “UN PASSO ALLA VOLTA YAEL”

“Ci sono giorni che sembrano non finire mai. Poi arriva una notizia e cambia tutto. Poco fa è arrivata quella che volevamo. Un passo alla volta Yael, tutti insieme”. Così su ‘X’ il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, commentando la situazione relativa a condizioni di Yael Trepy.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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