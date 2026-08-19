Yemen, le forze governative colpiscono le postazioni degli Houthi

SANA’A (YEMEN) (ITALPRESS) – Mentre continuano gli scontri tra le forze yemenite e le milizie filo-iraniane Houthi, l’esercito affiliato al governo di Aden ha lanciato attacchi contro le postazioni della milizia ribelle nel governatorato di Al-Jawf, nel nord dello Yemen. Lo riporta l’emittente Al-Arabiya.

Le forze yemenite hanno diffuso filmati che mostrano il bombardamento siti delle milizie ad Al-Hazm. Ieri le forze governative hanno annunciato di aver condotto 133 operazioni militari contro le capacità e miliziani Houthi nelle 24 ore precedenti. Gli scontri tra l’esercito yemenita e gli Houthi si sono recentemente estesi a diversi fronti, tra cui Marib, Al-Jawf e Hodeidah, oltre a Taiz, Al-Dhale’a e Hadramawt.

MEDIA “ATTACCHI DEGLI HOUTHI SU MARIB CON DUE MISSILI E DUE DRONI”

Le milizie yemenite Houthi hanno ripreso i bombardamenti su Marib, a nord-est della capitale yemenita Sana’a. Lo riferisce l’emittente Al-Arabiya citando proprie fonti, secondo cui i miliziani filo.iraniani hanno preso di mira la città di Marib con due missili balistici e due droni. Le fonti hanno anche riferito di aver udito tre esplosioni a nord della città. Gli scontri si sono intensificati in Yemen tra le forze governative e i ribelli Houthi, estendendosi a Marib, Al-Jawf e Hodeidah, così come a Taiz, Al-Dhale’a e Hadramawt. Le forze governative hanno confermato di continuare a respingere gli attacchi degli Houthi che minacciano le infrastrutture civili, in particolare dopo gli attacchi della scorsa settimana contro il porto di Mokha.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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