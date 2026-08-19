19 Agosto 2026

Yemen, le forze governative colpiscono le postazioni degli Houthi

Anna Gaia Cavallo 19 Agosto 2026
20250421_0158.jpg

SANA’A (YEMEN) (ITALPRESS) – Mentre continuano gli scontri tra le forze yemenite e le milizie filo-iraniane Houthi, l’esercito affiliato al governo di Aden ha lanciato attacchi contro le postazioni della milizia ribelle nel governatorato di Al-Jawf, nel nord dello Yemen. Lo riporta l’emittente Al-Arabiya.

Le forze yemenite hanno diffuso filmati che mostrano il bombardamento siti delle milizie ad Al-Hazm. Ieri le forze governative hanno annunciato di aver condotto 133 operazioni militari contro le capacità e miliziani Houthi nelle 24 ore precedenti. Gli scontri tra l’esercito yemenita e gli Houthi si sono recentemente estesi a diversi fronti, tra cui Marib, Al-Jawf e Hodeidah, oltre a Taiz, Al-Dhale’a e Hadramawt.

MEDIA “ATTACCHI DEGLI HOUTHI SU MARIB CON DUE MISSILI E DUE DRONI”

Le milizie yemenite Houthi hanno ripreso i bombardamenti su Marib, a nord-est della capitale yemenita Sana’a. Lo riferisce l’emittente Al-Arabiya citando proprie fonti, secondo cui i miliziani filo.iraniani hanno preso di mira la città di Marib con due missili balistici e due droni. Le fonti hanno anche riferito di aver udito tre esplosioni a nord della città. Gli scontri si sono intensificati in Yemen tra le forze governative e i ribelli Houthi, estendendosi a Marib, Al-Jawf e Hodeidah, così come a Taiz, Al-Dhale’a e Hadramawt. Le forze governative hanno confermato di continuare a respingere gli attacchi degli Houthi che minacciano le infrastrutture civili, in particolare dopo gli attacchi della scorsa settimana contro il porto di Mokha.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+

Altro

1787097903_WhatsApp-Image-2026-08-16-at-14.44.24.jpeg

Processo per l’omicidio di Daphne Caruana Galizia a Malta, Fenech “L’ex premier Muscat e altri due sapevano dei piani”

Anna Gaia Cavallo 19 Agosto 2026
IDF.jpg

Raid delle forze israeliane contro comandanti di Hamas a Gaza City

Anna Gaia Cavallo 19 Agosto 2026
1787086983_Hannah-Tetteh.jpg

Libia, l’inviata speciale dell’Onu Tetteh riferisce al Consiglio di Sicurezza sui progressi della road map politica e la crisi energetica

Anna Gaia Cavallo 18 Agosto 2026
Balneazione-Puglia.jpeg

Puglia, dalla Giunta regionale 4,3 milioni per promuovere le eccellenze agroalimentari, turistiche e produttive

Anna Gaia Cavallo 18 Agosto 2026
Cisgiordania-1-1.jpg

Coloni israeliani incendiano campi in Cisgiordania, violenze dei coloni in diverse zone

Anna Gaia Cavallo 18 Agosto 2026
Roberto-Fico-1.jpg

Campi Flegrei, la Regione Campania destina 1 milione per i nuclei familiari sgomberati dopo il sisma del 31 luglio

Anna Gaia Cavallo 18 Agosto 2026

Ultimissime

1787108702_Trepy.jpg

Cagliari, migliorano le condizioni di Trepy: estubato, “è vigile e collaborante”

redazione 19 Agosto 2026
20250421_0158.jpg

Yemen, le forze governative colpiscono le postazioni degli Houthi

Anna Gaia Cavallo 19 Agosto 2026
LA-2028.jpg

Due anni ai Giochi di Los Angeles 2028 ma è già caro-biglietti

redazione 19 Agosto 2026
1787097903_WhatsApp-Image-2026-08-16-at-14.44.24.jpeg

Processo per l’omicidio di Daphne Caruana Galizia a Malta, Fenech “L’ex premier Muscat e altri due sapevano dei piani”

Anna Gaia Cavallo 19 Agosto 2026
Musetti.jpg

Tutto facile per Musetti a Cincinnati, batte Zheng e accede agli ottavi

redazione 19 Agosto 2026