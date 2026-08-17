Il Mattino: “Napoli, Favasuli e Badiashile aprono la settimana. Lang può partire, Gabriel Jesus resta il sogno”

Il Ferragosto non ha fermato il mercato del Napoli. La nuova settimana dovrebbe portare i primi rinforzi a disposizione di Massimiliano Allegri: Costantino Favasuli e Benoit Badiashile sono attesi a Roma per le visite mediche e le successive firme sui contratti. Ma il lavoro del club azzurro non si fermerà qui: le prossime cessioni saranno decisive per completare la rosa e, soprattutto, provare a regalare un grande colpo in attacco.

Come riferisce Il Mattino, il Napoli vuole accelerare considerando che mancano ormai due settimane alla chiusura del mercato e che nel frattempo comincerà anche il campionato.

Favasuli e Badiashile, i primi due rinforzi

Favasuli arriverà per completare la fascia destra e rappresentare una nuova alternativa a disposizione di Allegri. L’investimento complessivo resterà inferiore ai 10 milioni di euro.

Differente l’operazione Badiashile. Il Napoli verserà inizialmente circa 3 milioni di euro al Chelsea per il prestito, mantenendo poi la possibilità di acquistare definitivamente il centrale francese attraverso il diritto di riscatto.

L’investimento complessivo potrebbe avvicinarsi ai 30 milioni, ma la formula permette al club di valutare il rendimento del venticinquenne durante la stagione prima di decidere se procedere con l’acquisto definitivo.

Per Il Mattino, si tratta quindi di un’operazione che offre al Napoli una doppia possibilità: rilanciare immediatamente un difensore dalle importanti qualità oppure, tra un anno, scegliere se investire definitivamente su di lui.

Lang aspetta Ajax e Galatasaray

Una volta sistemata la difesa, l’attenzione tornerà soprattutto sulle cessioni. Il nome principale è quello di Noa Lang.

L’Ajax potrebbe presentare una nuova proposta superiore ai 20 milioni di euro, mentre il Galatasaray sarebbe arrivato a circa 15 milioni più bonus, con la possibilità di raggiungere complessivamente quota 20.

Secondo Il Mattino, Lang avrebbe già aperto alla possibilità di trasferirsi in entrambe le squadre. Il Galatasaray avrebbe inoltre avuto nuovi contatti per comprendere direttamente la disponibilità dell’olandese.

La settimana potrebbe quindi diventare decisiva per il suo futuro.

Neres resta al Napoli

Situazione completamente differente per David Neres. Il brasiliano non viene considerato un giocatore in uscita e il Napoli non intende privarsene.

Nonostante gli interessamenti arrivati da diversi club, Neres resterà a disposizione di Allegri e dovrà concentrarsi sul recupero fisico dopo aver saltato la preparazione estiva.

Gabriel Jesus resta il grande obiettivo

Il sogno per completare l’attacco continua invece ad avere un nome preciso: Gabriel Jesus.

La sua assenza nell’ultima partita dell’Arsenal ha ulteriormente alimentato le indiscrezioni sul futuro. Il brasiliano dovrebbe lasciare i Gunners, ma per acquistarlo servirà un investimento di almeno 20 milioni di euro.

Prima, però, il Napoli deve necessariamente liberare un’altra casella nel reparto offensivo.

Come evidenzia ancora Il Mattino, una cessione permetterebbe di creare spazio sia nelle liste per Serie A e Champions League sia nel monte ingaggi. Il club vuole infatti ridurre i costi senza diminuire la competitività della squadra, soprattutto nell’anno del centenario.

Gabriel Jesus rappresenterebbe in questo senso il grande investimento capace di aumentare qualità ed entusiasmo intorno al nuovo Napoli di Allegri.

Cajuste, Folorunsho, Ngonge e Cheddira: Manna lavora alle uscite

Non c’è soltanto Lang nella lista dei giocatori da sistemare. Il Napoli dovrà accelerare anche per Cajuste e Folorunsho, entrambi seguiti dal Torino. Al momento, però, si ragionerebbe principalmente sulla formula del prestito con diritto di riscatto.

Per Il Mattino, anche Ngonge ha mercato, con il Monza tra i club interessati, ma le condizioni prospettate finora non soddisfano il Napoli.

Movimenti anche intorno a Cheddira, seguito da tre società di Serie B, mentre per Lindstrom il club attende che il suo agente presenti offerte concrete dopo il mancato trasferimento in Germania. Non viene esclusa neppure la possibilità di un ritorno in Danimarca.

Il piano del Napoli appare dunque definito: chiudere Favasuli e Badiashile, accelerare sulle cessioni e successivamente capire se esistono le condizioni per affondare il colpo Gabriel Jesus. Con l’inizio del campionato ormai vicino, per Manna comincia la fase più intensa del mercato estivo.