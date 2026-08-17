17 Agosto 2026

Juventus, ufficiale l’acquisto di Lucumi dal Bologna

redazione 17 Agosto 2026
Lucumi.jpg

IPA86501661 – Jhon Lucumi of Colombia leaves the field injured during the round of 16 match between Switzerland and Colombia at the 2026 FIFA World Cup at BC Place Vancouver in Vancouver, Canada, on July 7, 2026. Photo by Meng Yongmin/Xinhua/ABACAPRESS.COM

TORINO (ITALPRESS) – La Juventus ha ufficializzato l’acquisto di Jhon Lucumi dal Bologna, “a fronte di un corrispettivo di € 19,5 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 0,6 milioni; sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 2 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi”, si legge nel comunicato. Il difensore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. Dal 2022 in Italia, al Bologna, il colombiano ha raccolto complessivamente 152 presenze nelle ultime quattro stagioni, facendo il suo esordio anche in Champions League – in cui ha segnato una delle due reti messe a referto negli anni con la squadra rossoblù.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le notizie di sport su Napoli+

Altro

20260816_0179.jpg

In Coppa Italia avanti Torino, Udinese e Venezia

redazione 17 Agosto 2026
WhatsApp-Image-2026-08-16-at-11.40.16.jpeg

Atletica, Europei Birmingham: Riva argento nella maratona maschile, Italia seconda a squadre tra le donne

redazione 17 Agosto 2026
20260703_0098.jpg

Cristiano Ronaldo vicino al ritiro “Probabilmente sarà il mio ultimo anno nel calcio”

redazione 17 Agosto 2026
Iapichino.jpg

Atletica italiana regina d’Europa, Iapichino e 4×400 uomini d’oro a Birmingham

redazione 17 Agosto 2026
20260816_2097.jpg

Lazio fuori a sorpresa in Coppa Italia, avanti Genoa, Frosinone e Verona

redazione 17 Agosto 2026
20260816_1748.jpg

Sport equestri, doppio podio per l’Italia del volteggio ai Mondiali di Aachen

redazione 16 Agosto 2026

Ultimissime

Lucumi.jpg

Juventus, ufficiale l’acquisto di Lucumi dal Bologna

redazione 17 Agosto 2026
20260816_0179.jpg

In Coppa Italia avanti Torino, Udinese e Venezia

redazione 17 Agosto 2026
Screenshot 2026-08-17 073913

Gazzetta dello Sport: “ll Napoli prepara il grande colpo”

redazione 17 Agosto 2026
manna napoli 2.jpg

Corriere dello Sport: “Napoli, Gabriel Jesus resta il sogno: escluso dall’Arsenal, Manna aspetta le cessioni”

redazione 17 Agosto 2026
WhatsApp-Image-2026-08-16-at-11.40.16.jpeg

Atletica, Europei Birmingham: Riva argento nella maratona maschile, Italia seconda a squadre tra le donne

redazione 17 Agosto 2026