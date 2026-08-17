Juventus, ufficiale l’acquisto di Lucumi dal Bologna

IPA86501661 – Jhon Lucumi of Colombia leaves the field injured during the round of 16 match between Switzerland and Colombia at the 2026 FIFA World Cup at BC Place Vancouver in Vancouver, Canada, on July 7, 2026. Photo by Meng Yongmin/Xinhua/ABACAPRESS.COM

TORINO (ITALPRESS) – La Juventus ha ufficializzato l’acquisto di Jhon Lucumi dal Bologna, “a fronte di un corrispettivo di € 19,5 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 0,6 milioni; sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 2 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi”, si legge nel comunicato. Il difensore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. Dal 2022 in Italia, al Bologna, il colombiano ha raccolto complessivamente 152 presenze nelle ultime quattro stagioni, facendo il suo esordio anche in Champions League – in cui ha segnato una delle due reti messe a referto negli anni con la squadra rossoblù.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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