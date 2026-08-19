Egitto e Qatar preparano la settima sessione della Commissione mista superiore

IPA50649065 – Mandatory Credit: Photo by Jonathan Raa/NurPhoto/Shutterstock (14789930f).Qatar’s Prime Minister and Foreign Affairs Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani addresses a press conference during the EU – Gulf Cooperation Council (GCC) summit in Brussels, Belgium, on October 16, 2024..EU-Gulf – Council Summit – Joint Press Statement, Brussels, Belgium – 16 Oct 2024

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Si è tenuta una riunione preparatoria della settima sessione della Commissione mista superiore egiziano-qatariota, presieduta dall’assistente del ministro degli Esteri egiziano per gli Affari arabi, ambasciatore Ehab Fahmy, e dal direttore del Dipartimento per gli Affari arabi del ministero degli Esteri del Qatar, ambasciatore Nayef Al Emadi.

La riunione precede la sessione della Commissione, prevista il 20 agosto 2026 ad Alamein in Egitto, con la partecipazione di numerosi rappresentanti dei ministeri e degli organismi competenti dei due Paesi. Le due parti hanno esaminato i progressi compiuti nei diversi ambiti della cooperazione bilaterale e i documenti che saranno firmati durante la sessione, presieduta dal ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty e dal primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

I due Paesi hanno espresso apprezzamento per il crescente dinamismo delle relazioni economiche, commerciali e di investimento, in particolare dopo il lancio della prima fase del progetto , “Alam Al Roum”. Hanno inoltre accolto con favore l’intesa per avviare nell’ottobre 2026 il primo ciclo di negoziati sull’Accordo di partenariato economico globale tra Egitto e Qatar, con l’obiettivo di rafforzare l’integrazione economica a beneficio dei due popoli.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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