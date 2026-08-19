19 Agosto 2026

Egitto e Qatar preparano la settima sessione della Commissione mista superiore

Anna Gaia Cavallo 19 Agosto 2026
Mohammed-bin-Abdulrahman-Al-Thani.jpg

IPA50649065 – Mandatory Credit: Photo by Jonathan Raa/NurPhoto/Shutterstock (14789930f).Qatar’s Prime Minister and Foreign Affairs Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani addresses a press conference during the EU – Gulf Cooperation Council (GCC) summit in Brussels, Belgium, on October 16, 2024..EU-Gulf – Council Summit – Joint Press Statement, Brussels, Belgium – 16 Oct 2024

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Si è tenuta una riunione preparatoria della settima sessione della Commissione mista superiore egiziano-qatariota, presieduta dall’assistente del ministro degli Esteri egiziano per gli Affari arabi, ambasciatore Ehab Fahmy, e dal direttore del Dipartimento per gli Affari arabi del ministero degli Esteri del Qatar, ambasciatore Nayef Al Emadi.

La riunione precede la sessione della Commissione, prevista il 20 agosto 2026 ad Alamein in Egitto, con la partecipazione di numerosi rappresentanti dei ministeri e degli organismi competenti dei due Paesi. Le due parti hanno esaminato i progressi compiuti nei diversi ambiti della cooperazione bilaterale e i documenti che saranno firmati durante la sessione, presieduta dal ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty e dal primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

I due Paesi hanno espresso apprezzamento per il crescente dinamismo delle relazioni economiche, commerciali e di investimento, in particolare dopo il lancio della prima fase del progetto , “Alam Al Roum”. Hanno inoltre accolto con favore l’intesa per avviare nell’ottobre 2026 il primo ciclo di negoziati sull’Accordo di partenariato economico globale tra Egitto e Qatar, con l’obiettivo di rafforzare l’integrazione economica a beneficio dei due popoli.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+

Altro

Hind-Rajab.jpg

Gaza, l’esercito israeliano ordina un’inchiesta sull’uccisione della piccola Hind Rajab

Anna Gaia Cavallo 19 Agosto 2026
Joseph-Aoun.jpg

Libano, il presidente Aoun diretto a Roma: incontrerà Papa Leone XIV e la premier Meloni

Anna Gaia Cavallo 19 Agosto 2026
Malta.jpeg

Infezioni respiratorie in aumento a Malta, ma nessun focolaio anomalo

Anna Gaia Cavallo 19 Agosto 2026
Casili-presentazione-nuova-giunta-1.jpeg

Welfare, presente il CAV “Il Melograno” alla Notte della Taranta a Melpignano

Anna Gaia Cavallo 19 Agosto 2026
20240816_0745.jpg

Naufragio al largo della costa di Tajoura a est di Tripoli, recuperati i corpi di 11 migranti

Anna Gaia Cavallo 19 Agosto 2026
assalto-banca.jpeg

Assalti ai bancomat con la tecnica delle “marmotte” esplosive, 7 arresti nel Foggiano

Anna Gaia Cavallo 19 Agosto 2026

Ultimissime

Mohammed-bin-Abdulrahman-Al-Thani.jpg

Egitto e Qatar preparano la settima sessione della Commissione mista superiore

Anna Gaia Cavallo 19 Agosto 2026
IPA87579963.jpg

Cobolli rimonta Jodar e vola ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati

redazione 19 Agosto 2026
Hind-Rajab.jpg

Gaza, l’esercito israeliano ordina un’inchiesta sull’uccisione della piccola Hind Rajab

Anna Gaia Cavallo 19 Agosto 2026
WhatsApp-Image-2026-08-19-at-16.56.43.jpeg

Atalanta-Hapoel Tel-Aviv, la Flotilla illumina lo stadio di Bergamo con la scritta “Boycott Israel”

redazione 19 Agosto 2026
Joseph-Aoun.jpg

Libano, il presidente Aoun diretto a Roma: incontrerà Papa Leone XIV e la premier Meloni

Anna Gaia Cavallo 19 Agosto 2026