Il Mattino: “Napoli, Lobotka dice no al Tottenham. Oggi visite per Badiashile, Gabriel Jesus resta la prima scelta”

Il Napoli entra nella fase decisiva del mercato estivo tra conferme importanti, nuovi arrivi e una lunga lista di operazioni in uscita da completare. Una certezza riguarda Lobotka: il Tottenham ha tentato un nuovo assalto poco prima di Ferragosto, ma è stato lo stesso centrocampista slovacco a chiudere immediatamente ogni possibilità di trasferimento. La sua volontà è quella di restare in azzurro.

Come riferisce Il Mattino, anche Anguissa si avvicina alla permanenza a lungo termine. Il centrocampista prepara il rinnovo fino al 2029, con una serie di opzioni che potrebbero estendere ulteriormente il rapporto fino al 2030.

Badiashile, oggi le visite mediche

La giornata è soprattutto quella di Benoit Badiashile. Il difensore francese, 25 anni, è atteso a Villa Stuart per sostenere le visite mediche prima di raggiungere Napoli e mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri.

L’operazione con il Chelsea è stata impostata sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 27 milioni. Secondo Il Mattino, salvo contrattempi Badiashile dovrebbe conoscere Allegri e i nuovi compagni già domani a Castel Volturno.

Il francese dovrebbe essere convocato e andare in panchina contro il Genoa a Marassi. Prima esperienza con il gruppo anche per Costantino Favasuli, arrivato per ricoprire il ruolo di alternativa a Di Lorenzo e che ha già formalizzato il proprio accordo con il Napoli.

Manna deve sfoltire la rosa

Prima di completare l’attacco, Giovanni Manna dovrà però risolvere diversi dossier in uscita. Il Mattino segnala innanzitutto le situazioni di Cajuste e Lindstrom. Per quest’ultimo è saltata per pochi dettagli l’operazione con lo Schalke 04, anche se non viene escluso un nuovo contatto con il club tedesco durante la prossima settimana.

Il Monza ha invece sondato il terreno per Ngonge, ma soltanto attraverso la formula del prestito. Ed è proprio questo uno degli ostacoli incontrati dal Napoli: diversi club sono interessati agli esuberi azzurri, ma pochi sembrano intenzionati a investire per acquistarli definitivamente.

Tra i calciatori con maggiore mercato c’è Noa Lang. Allegri non si opporrebbe a una sua eventuale partenza e l’Ajax viene indicato in pole position, con il Galatasaray ancora interessato. Sul giocatore ci sarebbero anche l’Atalanta e Giuntoli, ma ancora una volta le richieste sarebbero orientate verso il prestito.

In uscita anche Folorunsho, destinato al Torino, mentre il Frosinone ha chiesto informazioni per Cheddira.

Milinkovic-Savic può partire, Musso l’alternativa

Attenzione anche alla porta. Milinkovic-Savic non viene considerato incedibile e, davanti a una proposta ritenuta adeguata, il Napoli potrebbe lasciarlo partire.

Il possibile sostituto individuato sarebbe Juan Musso. L’Atletico Madrid avrebbe aperto alla partenza dell’ex portiere dell’Atalanta, interessato a un ritorno in Serie A.

Diversa la situazione di Meret. De Laurentiis vuole blindarlo nonostante il portiere comincerà la stagione con il contratto in scadenza. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il rinnovo dovrebbe essere affrontato entro la fine dell’anno.

Intanto arrivano buone notizie anche da Beukema, tornato ad allenarsi con il gruppo: il difensore dovrebbe essere nuovamente disponibile in occasione della partita contro il Como.

Lucca resta in bilico

Rimane da definire anche il futuro di Lorenzo Lucca. Il Napoli aveva investito 35 milioni per acquistarlo, una valutazione che rende particolarmente complicata un’eventuale cessione senza registrare una perdita importante.

Allegri è pronto a provare a rilanciarlo, a meno che la Lazio non trasformi il proprio interesse in un’offerta concreta. Prima, però, il club biancoceleste dovrebbe trovare una sistemazione a Ratkov.

Sullo sfondo compare anche la Fiorentina. L’eventuale partenza di Kean potrebbe modificare gli scenari: il Napoli avrebbe chiesto informazioni sul prezzo dell’attaccante viola, senza però approfondire ulteriormente il discorso.

Gabriel Jesus resta il grande obiettivo

La priorità per completare l’attacco continua infatti a essere Gabriel Jesus. Il brasiliano dell’Arsenal sarebbe nei piani del Napoli dalla fine di luglio.

Il principale ostacolo non sarebbe rappresentato dall’ingaggio, bensì dalla formula dell’operazione. I Gunners preferirebbero aspettare le ultime battute del mercato nella speranza di ricevere una proposta per una cessione immediata, mentre il Napoli avrebbe impostato un’offerta da 4 milioni per il prestito con successivo obbligo di riscatto.

C’è infine una possibile alternativa da tenere sotto osservazione: Sebastiano Esposito. La situazione dell’attaccante con il Cagliari sarebbe diventata complicata e i rapporti del Napoli con il suo agente Mario Giuffredi potrebbero favorire un’accelerazione improvvisa.

Il mercato azzurro entra dunque nel momento decisivo: prima le cessioni, poi l’assalto all’attaccante. Gabriel Jesus rimane in cima alla lista, ma le ultime giornate di agosto potrebbero aprire scenari differenti.8