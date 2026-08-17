Corriere dello Sport: “Napoli, Gabriel Jesus resta il sogno: escluso dall’Arsenal, Manna aspetta le cessioni”

Il futuro di Gabriel Jesus è sempre più lontano dall’Arsenal e il Napoli continua a osservare con grande attenzione la situazione. Il brasiliano non ha partecipato alla vittoria dei Gunners contro il Manchester City nel Community Shield, seguendo la partita addirittura dalla tribuna del Principality Stadium di Cardiff. Un’esclusione che rappresenta un segnale significativo in chiave mercato.

Come scrive Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, l’Arsenal è disposto a cedere l’attaccante, ma non intende svenderlo. Gabriel Jesus ha un contratto in scadenza nel 2027 e proprio per questo i londinesi vorrebbero monetizzare già durante questa sessione di mercato.

Gabriel Jesus, il Napoli resta alla finestra

La valutazione del brasiliano oscilla tra 18 e 20 milioni di euro, cifra alla portata di un’operazione importante. Il vero ostacolo riguarda però l’ingaggio: Gabriel Jesus percepisce circa 6 milioni netti a stagione.

La strategia del Napoli non cambia: prima bisogna vendere e liberare spazio, poi sarà possibile affondare il colpo. In particolare, secondo Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, le situazioni da monitorare sono quelle di Lorenzo Lucca e Noa Lang, due giocatori per i quali il club è disposto ad ascoltare eventuali offerte.

L’esclusione dal Community Shield potrebbe accelerare ulteriormente la situazione. Le regole della Premier League impongono infatti limiti alla composizione delle liste e Gabriel Jesus rischierebbe addirittura di restare fuori.

Arteta ha spiegato la difficoltà della situazione: «Ho lottato con la Premier per estendere la lista e poter contare su più giocatori». Il tecnico dell’Arsenal ha inoltre manifestato il proprio dispiacere per essere stato costretto a escludere Gabriel Jesus e Martinelli dalla sfida di Cardiff.

Badiashile arriva in Italia

Nel frattempo, il Napoli si prepara ad accogliere Benoit Badiashile. Il difensore francese è atteso in Italia con un giorno d’anticipo rispetto alle visite mediche programmate a Roma.

Come riferisce ancora Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, l’operazione con il Chelsea prevede un prestito oneroso da 3 milioni, più un milione di bonus, con diritto di riscatto fissato a 27 milioni.

Dopo i controlli a Villa Stuart arriveranno la firma sul contratto e il trasferimento a Castel Volturno, dove Badiashile potrà cominciare a lavorare agli ordini di Massimiliano Allegri.

Favasuli, visite e poi Napoli

Nella stessa giornata è previsto anche l’iter medico di Costantino Favasuli, destinato a diventare l’alternativa a Giovanni Di Lorenzo sulla fascia destra.

Il terzino ha salutato il Catanzaro facendo un giro di campo al Ceravolo prima della sfida di Coppa Italia contro il Südtirol. L’operazione avrà un valore complessivo di 7 milioni di euro, suddivisi tra un milione per il prestito e sei per l’obbligo di riscatto.

Neres resta: il Napoli dice no alla cessione

Una certezza riguarda invece David Neres: il brasiliano non è sul mercato.

Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport riporta le parole di Murat Özen, dirigente del Besiktas, che ha raccontato di aver contattato direttamente il ds Giovanni Manna per verificare le indiscrezioni relative all’esterno.

Alla domanda sulla possibilità di cedere Neres, la risposta attribuita a Manna è stata semplicemente: «No».

Allegri aspetta dunque di poter utilizzare il brasiliano, che non ha disputato nessuna delle amichevoli della preparazione estiva.

Sul fronte centrocampo, infine, dalla Spagna sono circolate indiscrezioni relative a Dani Ceballos, ma il giocatore starebbe aspettando il Betis Siviglia.

Il grande tema resta però Gabriel Jesus. L’Arsenal gli sta mostrando concretamente che lo spazio a disposizione potrebbe essere ridotto, mentre il Napoli aspetta di completare le cessioni necessarie. Prima Lucca e Lang, poi eventualmente l’assalto al brasiliano: il grande colpo offensivo dell’estate azzurra resta ancora possibile.