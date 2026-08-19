19 Agosto 2026

Cobolli rimonta Jodar e vola ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati

redazione 19 Agosto 2026
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CINCINNATI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Flavio Cobolli accede ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. L’azzurro, testa di serie numero 7 del tabellone, batte in rimonta lo spagnolo Rafael Jodar (n. 11 Atp) col punteggio di 4-6 7-6(3) 6-3. La sfida – primo testa a testa tra i due – metteva di fronte il n.4 ed il n.7 della Race per le Atp Finals di Torino, traguardo che entrambi inseguono per la prima volta. Nel prossimo turno Cobolli dovrà vedersela con il vincente della sfida tra Alexander Zverev e Tommy Paul. 

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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