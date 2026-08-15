Corriere dello Sport: “Napoli, Gabriel Jesus aspetta: Manna prepara l’assalto, Lang e Lucca possono liberare il colpo”

Il mercato offensivo del Napoli è diventato un complicato gioco d’incastri. La strategia è chiara: prima cedere, liberando spazio nella rosa e nel monte ingaggi, e successivamente intervenire per aumentare qualità e peso dell’attacco. Dopo l’addio di Romelu Lukaku, il grande obiettivo resta Gabriel Jesus.

Come scrive Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, la partenza di Lukaku e soprattutto il risparmio dei suoi 11 milioni lordi di stipendio hanno rappresentato il primo passaggio fondamentale. Per arrivare al brasiliano dell’Arsenal, però, potrebbero essere necessarie altre uscite.

Gabriel Jesus è la scelta di Manna

Il ds Giovanni Manna ha individuato in Gabriel Jesus il profilo ideale per completare il reparto. Un attaccante internazionale, capace di occupare diverse posizioni e soprattutto di aggiungere quella qualità offensiva che il Napoli sta cercando.

Secondo Palliggiano sul Corriere dello Sport, l’avventura del brasiliano all’Arsenal sembra ormai avvicinarsi alla conclusione. Il suo contratto scadrà nel 2027 e il restyling della rosa dei Gunners potrebbe favorirne la partenza.

Un concetto espresso anche da Arteta alla vigilia del Community Shield contro il Manchester City: «Sono contento dei giocatori che ho, ma dobbiamo accettare che qualcuno andrà via».

Gabriel Jesus sarà tra i convocati, ma il suo futuro resta in discussione.

Napoli, operazione sotto i 20 milioni

Le condizioni economiche rendono l’affare potenzialmente percorribile. Come riferisce il Corriere dello Sport, l’Arsenal valuta Gabriel Jesus meno di 20 milioni di euro, mentre l’attaccante percepisce uno stipendio intorno ai 6 milioni.

Il brasiliano sarebbe inoltre intrigato dalla possibilità di trasferirsi a Napoli, dove ritroverebbe Kevin De Bruyne. I due hanno condiviso gli anni al Manchester City, vincendo insieme prima di separare le rispettive strade.

Lukaku, però, potrebbe non essere l’unica cessione necessaria. Il Napoli deve liberare ulteriormente la rosa e gli indizi conducono soprattutto a Noa Lang e Lorenzo Lucca.

Ajax su Lang: può arrivare l’offerta

Per Lang potrebbe presto muoversi concretamente l’Ajax. Il Psg è vicino a definire l’acquisto di Mika Godts per circa 55 milioni e gli olandesi avrebbero così sia le risorse economiche sia la necessità di sostituire l’esterno belga.

La prima scelta sarebbe proprio Lang, cresciuto nel settore giovanile dell’Ajax prima di affermarsi definitivamente con il Psv Eindhoven.

Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport ricorda anche l’interesse del Galatasaray, che però non considera attualmente l’olandese una priorità. In precedenza si era mosso anche l’Atalanta ipotizzando un prestito, formula che non aveva convinto né il Napoli né il calciatore.

Lang preferirebbe restare in azzurro. Qualora dovesse partire, però, vorrebbe farlo attraverso un trasferimento definitivo.

Anche Lucca può partire

L’altra casella che potrebbe liberarsi è quella occupata da Lorenzo Lucca. La doppietta realizzata contro l’Aris Salonicco ha rappresentato un segnale importante durante un precampionato nel quale l’attaccante è rimasto costantemente sotto osservazione.

Il Napoli, tuttavia, non lo considera incedibile. Davanti a una proposta ritenuta adeguata, potrebbe essere presa in considerazione la sua partenza.

Ed è proprio qui che potrebbe completarsi il “tetris” raccontato dal Corriere dello Sport: con le uscite di Lang e Lucca, Manna avrebbe maggiore spazio per tentare concretamente l’operazione Gabriel Jesus.

L’obiettivo sarebbe aggiungere un attaccante non soltanto alternativo a Hojlund, ma anche complementare al danese, capace quindi di giocargli accanto e di adattarsi alle diverse soluzioni tattiche studiate da Allegri.

Zeballos rischia di sfumare

Il gioco delle cessioni sta invece complicando l’altra operazione impostata da tempo dal Napoli: quella per Exequiel Zeballos.

In Spagna sostengono che l’argentino abbia già effettuato le visite mediche con il Celta Vigo, anche se manca ancora l’accordo tra il club spagnolo e il Boca Juniors.

Con il Napoli, invece, l’intesa sarebbe già stata raggiunta. Il problema resta sempre lo stesso: bisogna liberare le caselle necessarie prima di procedere. E la pazienza di Zeballos comincia a diminuire.

Per Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, Manna deve quindi muoversi tra opportunità e necessità senza sbagliare gli incastri. Il tempo stringe e una scelta errata potrebbe condizionare le successive operazioni.

Sullo sfondo resta Gabriel Jesus. Il brasiliano è il grande obiettivo per completare l’attacco del Napoli, ma prima Manna deve trovare la soluzione per Lang e Lucca. Solo allora l’assalto al giocatore dell’Arsenal potrebbe entrare realmente nel vivo.