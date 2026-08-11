Corriere dello Sport: “Napoli, Allegri compie 59 anni e aspetta il regalo: Badiashile è la priorità”

Massimiliano Allegri festeggia oggi il suo 59° compleanno nel ritiro di Castel di Sangro, ma il regalo più atteso non è sulla tavola dell’Aqua Montis. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il tecnico aspetta soprattutto un rinforzo in difesa, diventato ormai una necessità assoluta dopo una serie di problemi che ha ridotto drasticamente le alternative nel reparto arretrato.

Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli ha perso nel giro di poche settimane tre centrali su cinque. Buongiorno tornerà nella migliore delle ipotesi a dicembre, Beukema potrebbe rientrare per la seconda giornata di campionato, mentre Marianucci, dopo l’infortunio al ginocchio sinistro rimediato contro il Celta Vigo, dovrebbe rivedersi soltanto a ottobre, dopo la sosta.

A undici giorni dall’esordio in Serie A contro il Genoa a Marassi, la situazione impone quindi un’accelerazione sul mercato. Il nome scelto è quello di Benoît Badiashile.

BADIASHILE È IL PRESCELTO

Come sottolinea Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Manna sta lavorando da giorni con il Chelsea per provare a chiudere l’operazione. Il difensore francese, 25 anni, è in uscita e non è stato convocato per la tournée asiatica dei Blues, conclusa domenica in Malaysia.

Il Napoli propone un prestito oneroso da circa 5 milioni di euro con diritto di riscatto ancora da definire. Il Chelsea, invece, preferirebbe inserire un obbligo condizionato, anche per recuperare almeno in parte l’investimento sostenuto nel 2023, quando Badiashile fu acquistato dal Monaco per circa 35 milioni di sterline.

Per Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, questa può essere la settimana decisiva: con il rientro a Londra dei dirigenti del Chelsea, la trattativa dovrà entrare nella fase conclusiva. Il Napoli non vuole più perdere tempo e punta ad arrivare rapidamente a una soluzione.

LUKAKU SBLOCCA IL MERCATO

Un passaggio fondamentale riguarda Romelu Lukaku. Come riferisce Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la trattativa con il Fenerbahçe ha vissuto una breve frenata dopo il rilancio dei turchi fino a 6 milioni di euro più 2 di bonus.

Alcuni dubbi sulle condizioni fisiche del belga avevano rallentato momentaneamente l’operazione, ma Lukaku avrebbe superato le visite mediche e l’affare viene considerato praticamente definito.

La sua cessione rappresenta uno dei passaggi necessari per dare nuova spinta al mercato in entrata e consegnare ad Allegri il difensore richiesto.

LANG ASPETTA L’AJAX

Resta aperto anche il fronte Noa Lang. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport spiega che l’olandese aspetta gli sviluppi della trattativa tra Ajax e Paris Saint-Germain per Godts.

Una volta completata quella cessione, il club di Amsterdam potrebbe muoversi concretamente per riportare Lang in Olanda. Sul tavolo viene indicata una cifra intorno ai 25 milioni di euro, risorsa che, sommata all’incasso per Lukaku, potrebbe permettere al Napoli di ampliare ulteriormente le proprie possibilità sul mercato.

FAVASULI PER LA FASCIA DESTRA

Nel frattempo a Castel di Sangro è arrivato anche Mario Giuffredi. Come evidenzia ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’agente cura gli interessi di diversi giocatori azzurri, tra cui Politano, Di Lorenzo, Vergara, Marianucci e Folorunsho, oltre a Costantino Favasuli.

Il terzino destro del Catanzaro e dell’Under 21 è stato individuato dal Napoli come profilo per completare la coppia sulla fascia con Di Lorenzo.

Nel corso degli incontri con la società si sarebbe parlato anche del futuro di Folorunsho e del rinnovo del contratto di Di Lorenzo fino al 2029.

Il mercato del Napoli entra quindi in una fase decisiva. Allegri festeggia il compleanno, ma il regalo che attende davvero è un centrale difensivo. E come ribadisce Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il nome in cima alla lista resta quello di Badiashile.