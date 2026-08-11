Cricket, esordio con vittoria per l’Italia all’ICC Men’s World Cup
ROMA (ITALPRESS) – L’Italia parte con il piede giusto nell’ICC Men’s Cricket World Cup Challenge League B – Tanzania 2026, battendo il Bahrain di 68 runs. Gli azzurri, dopo aver vinto il toss, scelgono di andare per primi in battuta. L’Italia chiude il proprio innings a 200 all out in 49.2 overs. Justin Mosca contribuisce con 31 runs, mentre il capitano Harry Manenti ne realizza 28. Importanti anche i 31 runs di Akash Waduwalage e i 24 di Crishan Kalugamage. Il Bahrain è così chiamato a inseguire un target di 201 runs. La risposta parte male, con il primo wicket conquistato dall’Italia già alla prima palla. Il Bahrain riesce successivamente a raggiungere quota 73/1, provando a riaprire la partita.
Da quel momento, però, l’attacco azzurro prende progressivamente il controllo dell’incontro. Grande protagonista Crishan Kalugamage, che chiude con 4 wickets. Determinante anche Benjamin Manenti, autore di 3 wickets, mentre Rakibul Hasan ne conquista 2. Il Bahrain viene eliminato per 132 runs in 41.1 overs. Kalugamage, decisivo sia in battuta sia al bowling, viene premiato Player of the Match. Per l’Italia arriva così una convincente vittoria per 68 runs nel primo impegno in Tanzania. Un esordio importante che permette agli azzurri di iniziare nel migliore dei modi il proprio cammino nella Challenge League B.
– foto ufficio stampa Federcricket –
(ITALPRESS).
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FONTE ITALPRESS
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