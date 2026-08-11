Agli Europei di atletica nel getto del peso Fabbri d’oro e Weir d’argento

IPA85348651 – Italian Leonardo Fabbri win shot put during the Golden Gala Pietro Mennea Diamond League at the Stadio Olimpico. Rome (Italy), June o4th, 2026AllShotLive

BIRMINGHAM (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Doppietta italiana nel getto del peso maschile agli Europei di atletica, in corso a Birmingham. Il toscano Leonardo Fabbri (Aeronautica Militare), già vincitore del titolo nel 2024 a Roma, si conferma campione del Continente grazie alla misura di 22.31, davanti al sudafricano naturalizzato italiano Zane Weir (Fiamme Gialle), secondo e argento con 21.12. Il bronzo va allo svedese Wictor Petersson (20.97). Sesta posizione per il terzo azzurro in gara Nick Ponzio (Athletic Club 96), che si ferma a 20.76. “Sono veramente felice, perché me la sono goduta. Volevo fare una gara in crescendo, poi ho voluto forzare un po’ troppo nel quinto e nel sesto tentativo. Sono contentissimo, perché valgo questo: volevo tornare a casa con l’oro e andare oltre i 22 metri. Volevo fare il record dei Campionati, però è comunque bello vincere, mi sono divertito: ce lo meritiamo tutti, io e i miei compagni. Abbiamo dimostrato di essere i più forti in Europa”. Così Fabbri, ai microfoni di Rai Sport, dopo l’oro di questa sera. Soddisfatto anche Weir: “È stata una stagione difficile, ma sono felice di questo risultato”.

DOSSO SETTIMA NEI 100

Amy Hunt trionfa nei 100 metri femminili degli Europei di atletica, in corso a Birmingham. L’atleta britannica vince l’oro davanti al suo pubblico in 11″00, precedendo la polacca Ewa Swoboda (argento, 11″02) e la belga Delphine Nkansa (bronzo, 11″06). Settima posizione per l’azzurra Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre), che chiude la sua prova in 11″12, mancando la conferma sul podio continentale: due anni fa aveva conquistato il bronzo a Roma.– foto Ipa Agency –(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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