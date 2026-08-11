Corriere dello Sport: “Napoli, Gabriel Jesus resta il sogno: Branchini frena, «Non c’è mai stata nessuna trattativa»”

Il Napoli continua a ragionare sul futuro del proprio reparto offensivo, ma tra le certezze e i grandi obiettivi resta ancora una distanza importante. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, in questo momento il club azzurro sta lavorando soprattutto sulle uscite: le situazioni di Lukaku e Lang sono in evoluzione, mentre proseguono le valutazioni su Lucca.

Solo dopo aver chiarito questi dossier il direttore sportivo Manna potrà capire quali margini esistano realmente per intervenire in attacco. E tra i nomi che continuano ad alimentare le suggestioni azzurre c’è quello di Gabriel Jesus.

GABRIEL JESUS, IL PROFILO CHE PIACE

Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il brasiliano rappresenta un profilo ideale per aumentare qualità e soluzioni offensive. Gabriel Jesus può infatti essere impiegato sia come centravanti sia come seconda punta e garantirebbe esperienza, tecnica e capacità di incidere negli ultimi metri.

Una necessità evidente alla luce dei numeri offensivi del Napoli nelle ultime due stagioni. Gli azzurri hanno chiuso rispettivamente con 58 e 59 reti in Serie A, facendo registrare il quinto e il sesto attacco del campionato.

Hojlund rappresenta la principale certezza del reparto, ma non può sostenere da solo tutto il peso realizzativo della squadra. Per questo Manna continua a studiare il mercato alla ricerca di un altro attaccante capace di aumentare il potenziale offensivo a disposizione di Allegri.

Il direttore sportivo guarda con particolare attenzione alla Premier League, ma l’eventuale operazione Gabriel Jesus necessita prima di condizioni economiche e tecniche favorevoli. Le possibili cessioni di Lukaku e Lang diventano quindi fondamentali, così come le successive decisioni sul futuro di Lucca.

BRANCHINI CHIARISCE LA SITUAZIONE

Nei giorni scorsi la presenza di Giovanni Branchini a Castel di Sangro aveva inevitabilmente alimentato le indiscrezioni. Branchini è infatti l’agente di Gabriel Jesus, ma, come spiega Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il viaggio in Abruzzo aveva principalmente un’altra motivazione.

«Sì, ma il mio viaggio era legato a tutt’altri motivi».

Branchini è infatti anche il manager italiano di Anguissa e ha raggiunto il ritiro insieme a Maxime Nana, procuratore camerunese del centrocampista. Con il Napoli si sarebbe discusso soprattutto del possibile rinnovo di Frank fino al 2030.

Interpellato sulla situazione di Gabriel Jesus, Branchini ha quindi chiarito il quadro.

«Da diversi mesi, molti club sondano la situazione del giocatore per capire quali sono le intenzioni e i numeri, le aspettative dell’Arsenal. Ho avuto ben tre club italiani e un potenziale quarto aveva manifestato interesse in una fase in cui sembrava in procinto di cedere un attaccante importante della rosa. Aveva in testa la possibilità di tentare la carta Gabriel. La realtà è questa. E posso aggiungere che a parte un paio di club turchi, respinti perché non c’è l’interesse di andare in Turchia, altre trattative di rilievo non ci sono state».

«CON IL NAPOLI MAI NESSUNA TRATTATIVA»

Il passaggio più significativo riguarda proprio il rapporto con il Napoli. Come riporta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Branchini ha escluso l’esistenza di una trattativa già avviata tra le parti.

«Non abbiamo mai parlato di questa situazione. Ripeto, il mio viaggio in Abruzzo era legato a un’altra situazione che credo abbiate anche individuato… Non c’è mai stata nessuna trattativa e di conseguenza non poteva esserci un okay da parte nostra e del giocatore».

Una precisazione netta che ridimensiona le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, senza però cancellare completamente l’interesse del Napoli per il brasiliano.

Gabriel Jesus resta infatti un nome considerato compatibile con le necessità della squadra di Allegri, ma soltanto a determinate condizioni.

«Sognare, eventualmente, è possibile a determinate condizioni che in questa fase non esistono».

PRIMA LE CESSIONI

Il messaggio è dunque chiaro. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport sottolinea come tutto dipenda innanzitutto dal mercato in uscita: Lukaku, Lang e le valutazioni su Lucca determineranno gli spazi nella lista e soprattutto le risorse economiche disponibili.

Soltanto dopo il Napoli potrebbe eventualmente decidere di trasformare una suggestione in qualcosa di più concreto.

Branchini, però, invita alla prudenza:

«E dire altrimenti è sconveniente per il Napoli e per Gabriel Jesus».

Per ora, dunque, nessuna trattativa. Il nome del brasiliano rimane comunque sullo sfondo e continua a rappresentare uno dei profili più affascinanti per un Napoli che, come evidenzia Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, deve necessariamente aumentare il numero dei gol per alzare ulteriormente le proprie ambizioni.