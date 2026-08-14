Gazzetta dello Sport: “Napoli, è fatta per Badiashile: affare da 30 milioni, Allegri può sorridere”

Il lungo inseguimento è arrivato al traguardo. Dopo quasi un mese di contatti, rilanci e discussioni sulla formula dell’operazione, il Napoli ha raggiunto l’intesa con il Chelsea per Benoit Badiashile. Il difensore francese è ormai virtualmente un nuovo giocatore azzurro e rappresenta il secondo innesto dopo Favasuli.

Come racconta la Gazzetta dello Sport, la svolta definitiva è arrivata nel tardo pomeriggio, quando Aurelio De Laurentiis ha dato il via libera alle condizioni concordate con il Chelsea. Un’accelerazione fondamentale anche per Massimiliano Allegri, che aveva indicato sin dall’inizio della preparazione la necessità di inserire un centrale mancino nella rosa.

Badiashile-Napoli, operazione da 30 milioni

Alla fine ha prevalso la linea portata avanti dal ds Giovanni Manna: niente obbligo di riscatto. Il Napoli voleva mantenere la possibilità di valutare Badiashile durante la stagione prima di procedere eventualmente all’acquisto definitivo.

Secondo la Gazzetta dello Sport, l’operazione prevede 3 milioni di euro per il prestito oneroso, ai quali potrà aggiungersi un altro milione di bonus in caso di vittoria dello scudetto. Il diritto di riscatto è stato invece fissato a 27 milioni.

Il valore complessivo dell’affare potrebbe dunque raggiungere i 30 milioni, bonus escluso. Una cifra superiore rispetto alle prime ipotesi proprio perché il Chelsea, accettando il diritto anziché l’obbligo di riscatto, ha aumentato il prezzo dell’eventuale trasferimento definitivo.

Badiashile ha scelto il Napoli

Determinante è stata anche la volontà del giocatore. La Gazzetta dello Sport sottolinea come Badiashile abbia respinto le possibilità offerte da due club di Premier League pur di aspettare il Napoli.

Il francese conosce già l’atmosfera del Maradona, dove ha giocato lo scorso gennaio, e avrebbe indicato chiaramente quella azzurra come la destinazione preferita.

L’accordo economico con il giocatore era stato raggiunto già da settimane: per Badiashile è pronto un contratto complessivamente di cinque anni da circa 2,5 milioni di euro a stagione, nell’eventualità in cui il Napoli esercitasse successivamente il riscatto.

La formula rappresenta anche una tutela per il club azzurro. Il centrale ha trovato poco spazio nell’ultima stagione e il suo storico recente dal punto di vista fisico ha spinto Manna a evitare un investimento immediatamente vincolante.

Visite mediche e poi Castel Volturno

Adesso manca soprattutto la parte burocratica. Le prossime 48 ore saranno dedicate alla stesura dei contratti e allo scambio della documentazione necessaria per completare il trasferimento.

Come riferisce ancora la Gazzetta dello Sport, il programma prevede l’arrivo di Badiashile a Roma domenica e le visite mediche lunedì mattina a Villa Stuart. Se tutti i passaggi procederanno regolarmente, il francese potrebbe raggiungere Castel Volturno già nel pomeriggio ed essere immediatamente a disposizione di Allegri.

L’obiettivo sarebbe quello di portarlo almeno in panchina per l’esordio in campionato di sabato 22 agosto contro il Genoa.

Allegri ritrova un centrale

L’arrivo del francese assume ancora maggiore importanza considerando l’emergenza che ha travolto il reparto arretrato. Badiashile è stato scelto anche per caratteristiche simili a quelle di Buongiorno: è mancino, strutturato fisicamente e dispone di qualità nella costruzione dal basso.

La Gazzetta dello Sport evidenzia inoltre la sua capacità di cercare l’anticipo, accompagnare l’azione e sfruttare fisico e centimetri sui calci piazzati.

Allegri potrà così presentarsi all’inizio del campionato con almeno tre centrali di ruolo. Buongiorno resterà indisponibile almeno fino a novembre, Marianucci dovrebbe rientrare dopo la sosta di ottobre, mentre Beukema non ha ancora svolto un allenamento completo con il gruppo.

Per il Napoli era quindi diventato indispensabile intervenire. Dopo settimane di trattativa, il rinforzo richiesto da Allegri è finalmente in arrivo: Badiashile è pronto a vestirsi d’azzurro.