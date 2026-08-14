Corriere dello Sport: “Napoli, Allegri concede tre giorni di pausa: Neres accelera, Genoa a rischio”

Tre giorni di riposo per il Napoli dopo una lunga fase di preparazione durata 24 giorni tra il Trentino e Castel di Sangro. Massimiliano Allegri ha concesso una breve pausa alla squadra, che si ritroverà domenica pomeriggio al centro sportivo di Castel Volturno per iniziare l’avvicinamento alla prima giornata di Serie A.

Come riferisce il Corriere dello Sport, il debutto ufficiale della nuova stagione è fissato per sabato 22 agosto alle 20.45 a Marassi contro il Genoa. Dopo l’ultima amichevole del ritiro, vinta nettamente 6-2 contro l’Aris Salonicco, la maggior parte dei giocatori ha lasciato Castel di Sangro già mercoledì sera.

Beukema, Neres e Ngonge ancora al lavoro

Per tre calciatori, però, il ritiro è proseguito anche nella mattinata successiva. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Beukema, Neres e Ngonge hanno svolto una seduta di allenamento allo stadio Patini.

Si tratta di tre elementi che, per motivi differenti, sono più indietro rispetto al resto del gruppo dal punto di vista della preparazione.

Particolare attenzione è rivolta alle condizioni di Neres. Il brasiliano sta aumentando progressivamente i carichi dopo essersi sottoposto a una terapia rigenerativa al ginocchio sinistro e non ha disputato alcuna amichevole durante l’estate.

Neres può saltare soltanto il Genoa

Lo staff medico continuerà a monitorare attentamente le risposte del brasiliano. L’obiettivo è verificare che il ginocchio reagisca in maniera stabile all’incremento dei carichi di lavoro prima di concedere il definitivo via libera.

Il Corriere dello Sport sottolinea come Neres potrebbe essere costretto a saltare soltanto l’esordio contro il Genoa. Una prospettiva che lascerebbe aperta la possibilità di rivederlo subito nelle successive partite, qualora il percorso procedesse senza ulteriori problemi.

Beukema punta il Como

Tempi differenti per Beukema. Il difensore sta affrontando una patologia cronica bilaterale al tendine d’Achille e segue un programma personalizzato dalla metà di luglio.

La situazione continuerà a essere valutata giorno dopo giorno, ma secondo il Corriere dello Sport l’obiettivo potrebbe essere quello di recuperarlo per la seconda giornata di campionato contro il Como.

Allegri attende con particolare attenzione il suo rientro considerando l’emergenza che ha colpito il reparto arretrato durante la preparazione.

Diverso, invece, il caso di Ngonge. Il giocatore ha iniziato ad allenarsi soltanto il 5 agosto e deve quindi recuperare terreno sul piano atletico. La sua posizione resta però soprattutto legata al mercato: l’attaccante è infatti considerato in uscita.

Domenica, dunque, il Napoli tornerà a Castel Volturno. Archiviato il lungo lavoro dei ritiri estivi, Allegri entrerà nella settimana che conduce al primo appuntamento ufficiale della stagione: la trasferta di Marassi contro il Genoa.