Gazzetta dello Sport: “Napoli, emergenza totale in difesa: Marianucci ko, assalto a Badiashile”

Una vera emergenza a undici giorni dall’inizio del campionato. Il Napoli perde anche Luca Marianucci e Massimiliano Allegri si ritrova con più difensori centrali indisponibili che arruolabili. Come racconta la Gazzetta dello Sport, l’infortunio dell’ex Empoli aggrava una situazione già complicata dalle condizioni di Alessandro Buongiorno e Sam Beukema e rende ormai imprescindibile l’arrivo di un nuovo centrale.

Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto Marianucci hanno evidenziato una lesione di alto grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Il difensore dovrà restare fermo almeno fino a ottobre e potrebbe sfruttare la sosta per le nazionali per completare il recupero e provare a tornare a disposizione di Allegri.

MARIANUCCI KO, DIFESA RIDOTTA ALL’OSSO

Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, l’infortunio di Marianucci rappresenta soltanto l’ultimo capitolo di una serie di problemi che ha progressivamente svuotato il reparto arretrato.

Buongiorno è stato operato al ginocchio a luglio e rischia un lungo periodo di stop, mentre Beukema lavora separatamente dal primo giorno di preparazione per la riacutizzazione di una patologia cronica bilaterale al tendine d’Achille. Anche per lui i tempi del completo recupero restano da valutare.

Allegri può quindi contare, al momento, soltanto su Rrahmani e Rafa Marin come centrali di prima squadra pienamente disponibili. Alle loro spalle ci sono Obaretin, reduce dall’esperienza con l’Empoli, e il giovane Garofalo della Primavera.

Una situazione che rende il mercato non più rinviabile.

ASSALTO A BADIASHILE

Il nome individuato dal Napoli è quello di Benoît Badiashile. Secondo la Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore la trattativa con il Chelsea è diventata serrata, con l’obiettivo di trovare rapidamente una soluzione sulla formula dell’operazione.

Il Napoli avrebbe già raggiunto da settimane un’intesa di massima con il difensore francese. Il vero ostacolo resta quindi l’accordo con il Chelsea.

La proposta azzurra prevede un prestito oneroso con diritto di riscatto: inizialmente il Napoli aveva messo sul tavolo circa 3 milioni per il prestito e 15 per l’eventuale acquisto definitivo. Per provare a sbloccare la situazione, il club sarebbe disposto ad aumentare fino a 5 milioni la quota iniziale.

Il Chelsea, però, continua a chiedere l’inserimento di un obbligo di riscatto.

BADIASHILE SPINGE PER IL NAPOLI

Anche il giocatore starebbe provando a favorire la soluzione italiana. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, Badiashile considera Napoli un’importante opportunità per rilanciarsi dopo essere finito ai margini del progetto del Chelsea.

Per Allegri, invece, il francese possiede caratteristiche particolarmente utili: è un centrale mancino, strutturato fisicamente e capace di contribuire alla costruzione dal basso.

La necessità è diventata ancora maggiore dopo la partenza di Gutierrez. Senza ulteriori alternative sulle fasce, infatti, anche l’eventuale utilizzo di Olivera da centrale diventerebbe complicato, perché lascerebbe Spinazzola praticamente senza un’alternativa naturale.

GILA PERSO, GATTI PIÙ COMPLICATO

Il Napoli aveva affrontato la questione difensiva già nelle prime fasi del mercato. La Gazzetta dello Sport ricorda come a giugno il club avesse lavorato concretamente su Gila, successivamente passato al Milan dopo l’inserimento dei rossoneri.

Anche Federico Gatti era stato indicato da Allegri tra i profili graditi, ma imbastire adesso una trattativa con la Juventus, diretta concorrente degli azzurri, sarebbe molto più complicato.

La priorità resta dunque Badiashile. Il suo essere mancino e le qualità nella gestione del pallone lo rendono il profilo individuato per completare una difesa che, a pochi giorni dal campionato, è ormai ridotta ai minimi termini.

LUKAKU-FENERBAHÇE VERSO LA CHIUSURA

Parallelamente si avvicina una svolta importante anche sul mercato offensivo. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Lukaku è sempre più vicino al Fenerbahçe, che avrebbe portato la propria proposta a circa 7 milioni di euro più bonus.

La chiusura consentirebbe al Napoli soprattutto di liberarsi dell’ingaggio da circa 11 milioni lordi previsto per la prossima stagione.

Resta inoltre da seguire la situazione di Lang: l’Ajax sarebbe pronto a presentare un’offerta da circa 25 milioni una volta completata la cessione di Godts al Paris Saint-Germain.

Con queste uscite, il Napoli potrebbe infine provare a costruire un grande investimento offensivo. Il nome resta quello di Gabriel Jesus, interessato a proseguire la propria carriera in un campionato di primo livello e possibilmente in Champions League.

Prima, però, c’è un’emergenza da risolvere. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Allegri ha bisogno immediatamente di un difensore centrale e il prescelto è Badiashile: il Napoli ora tratta a oltranza con il Chelsea per consegnarglielo il prima possibile.