Gazzetta dello Sport: “Lukaku-Napoli, il giorno dell’addio”

L’emergenza in difesa non è l’unico problema che Massimiliano Allegri deve affrontare in questa fase della preparazione. Anche il reparto offensivo continua infatti a richiedere interventi e, come racconta la Gazzetta dello Sport, il Napoli sta valutando un grande colpo da finanziare attraverso alcune cessioni importanti.

Allegri sta provando a recuperare Lorenzo Lucca, ma finora le risposte non sono state sufficienti per dissipare tutti i dubbi. Proprio per questo motivo, secondo la Gazzetta dello Sport, la società continua a guardarsi attorno alla ricerca di un attaccante capace di aumentare qualità e peso offensivo.

LANG PUÒ TORNARE ALL’AJAX

Una delle operazioni che potrebbero alimentare il mercato in entrata riguarda Noa Lang. L’Ajax sarebbe pronto a riportare l’olandese ad Amsterdam una volta completata la cessione di Godts al Paris Saint-Germain.

Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, il club olandese avrebbe già fatto sapere di poter arrivare a un’offerta intorno ai 25 milioni di euro per Lang.

Un incasso importante, che permetterebbe al Napoli di aumentare sensibilmente il margine di manovra sul mercato.

LUKAKU SEMPRE PIÙ VICINO AL FENERBAHÇE

Il nodo principale resta però Romelu Lukaku. Secondo la Gazzetta dello Sport, il Fenerbahçe avrebbe alzato la propria proposta fino a circa 7 milioni di euro più bonus, avvicinandosi così alle richieste del Napoli.

La sensazione è che la trattativa possa arrivare presto alla definizione. Per De Laurentiis, la cessione di Lukaku rappresenterebbe un passaggio cruciale non soltanto per l’incasso del cartellino, ma soprattutto per il risparmio sull’ingaggio da circa 11 milioni lordi previsto per la prossima stagione.

L’uscita del belga permetterebbe quindi al Napoli di alleggerire in maniera significativa il monte stipendi e di riaprire concretamente il capitolo acquisti.

GABRIEL JESUS RESTA IL GRANDE OBIETTIVO

Se le cessioni di Lukaku e Lang dovessero andare in porto, la Gazzetta dello Sport indica Gabriel Jesus come il possibile grande obiettivo per la parte finale del mercato.

Il brasiliano avrebbe già escluso la possibilità di trasferirsi in Turchia e preferirebbe continuare la propria carriera in uno dei principali campionati europei. Serie A e Liga sarebbero attualmente le destinazioni maggiormente gradite.

Jesus vuole restare ad alti livelli e continuare a giocare in Champions League. Una condizione che rende il Napoli potenzialmente molto attrattivo, soprattutto se la società riuscirà a creare lo spazio economico necessario.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, dunque, il mercato offensivo azzurro continua a ruotare attorno agli incastri: Lucca resta sotto osservazione, Lang può riportare risorse importanti e Lukaku è sempre più vicino al Fenerbahçe. Solo dopo, il Napoli potrà provare davvero a trasformare Gabriel Jesus nel grande colpo di fine mercato.