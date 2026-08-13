Corriere dello Sport: “Addio Rom. Ora Jesus è più vicino”

È ufficialmente terminata l’avventura di Romelu Lukaku con il Napoli. L’attaccante belga è un nuovo giocatore del Fenerbahçe: l’annuncio della cessione a titolo definitivo è arrivato ieri pomeriggio, chiudendo un rapporto durato due stagioni e caratterizzato da momenti profondamente diversi.

Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Fenerbahçe ha accolto il centravanti con il messaggio “Big Rom. Bigger dreams”, mentre il Napoli ha scelto di ricordare soprattutto i momenti più significativi vissuti dal belga in azzurro: “Romelu ha collezionato 45 presenze e 15 reti, tra cui quella indimenticabile nel match del quarto scudetto contro il Cagliari, al termine di una poderosa progressione. Per ogni pallone difeso, per ogni gol segnato… Grazie e in bocca al lupo Big Rom!”.

Lukaku-Fenerbahçe: le cifre dell’operazione

Lukaku lascia dunque Napoli a un anno dalla naturale scadenza del contratto. Il centravanti ha firmato con il Fenerbahçe un accordo annuale da 6,5 milioni di euro, inferiore rispetto agli 11 milioni lordi che avrebbe percepito restando in azzurro.

Secondo quanto riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli incasserà 6 milioni di euro di parte fissa più 2 milioni di bonus, ai quali potrebbe aggiungersi un ulteriore milione in caso di vittoria del campionato da parte del Fenerbahçe. Sulla quota fissa, il 40% della futura rivendita spetta al Chelsea in virtù degli accordi precedenti.

Il dirigente turco Oguz Çetin ha inoltre spiegato: “Ha pagato di tasca propria 150mila euro, rinunciando a 2 milioni. Ha grande carattere”.

Per il Napoli l’operazione ha soprattutto un peso strategico: la partenza di Lukaku permette di alleggerire sensibilmente il monte ingaggi e, soprattutto, di sbloccare il mercato in entrata.

Gabriel Jesus, il sogno per l’attacco

Ed è proprio qui che entra in scena Gabriel Jesus. L’addio di Lukaku rappresentava infatti una delle condizioni indispensabili per pensare concretamente all’attaccante dell’Arsenal.

Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport sottolinea come il brasiliano resti il grande sogno del Napoli per completare il reparto offensivo. Gabriel Jesus è legato ai Gunners fino al 2027, avrebbe una valutazione inferiore ai 20 milioni di euro e percepisce circa 6 milioni netti a stagione.

La sua duttilità piace particolarmente: può giocare da centravanti, seconda punta e muoversi alle spalle del riferimento offensivo. Tecnica, rapidità ed esperienza internazionale ne fanno il profilo individuato per aumentare qualità e numero di gol della squadra di Allegri.

Prima di trasformare il sogno in una vera trattativa, però, sarà necessario definire la posizione di Lucca. L’attaccante resta sotto osservazione da parte di Allegri e piace alla Lazio, con l’ipotesi di una possibile operazione in prestito. Resta inoltre da seguire la situazione di Lang, legata alle mosse dell’Ajax e alla possibile cessione di Godts al Psg.

Badiashile, sprint con il Chelsea

La priorità immediata di Manna resta però la difesa. Dopo aver definito l’acquisto di Favasuli dal Catanzaro, il direttore sportivo sta accelerando con il Chelsea per Benoit Badiashile.

Il centrale francese è stato individuato come il rinforzo necessario per fronteggiare l’emergenza provocata dagli infortuni di Buongiorno, Beukema e Marianucci.

Come riferisce ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto. La valutazione complessiva dell’operazione sarebbe salita fino a circa 30 milioni di euro, tra indennità iniziale e diritto di riscatto.

La trattativa è ormai entrata nelle battute conclusive. Restano da ottenere i via libera definitivi e, se non emergeranno nuovi ostacoli, Badiashile dovrebbe sostenere martedì a Roma le visite mediche insieme a Favasuli.

L’uscita di Lukaku può dunque rappresentare il vero punto di svolta dell’estate azzurra: prima Favasuli e Badiashile, poi la sistemazione delle altre uscite e infine il possibile assalto al grande obiettivo offensivo.