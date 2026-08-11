Il Mattino: “Napoli, Favasuli primo obiettivo: accelerata per Badiashile, Lukaku ai saluti”

Il mercato del Napoli entra nella fase decisiva e Giovanni Manna lavora contemporaneamente su più tavoli per consegnare a Massimiliano Allegri i rinforzi necessari. Tra le priorità c’è Costantino Favasuli, individuato ormai da tempo come principale obiettivo per completare la fascia destra.

Come riferisce Il Mattino, il classe 2004 del Catanzaro resta davanti alle alternative valutate dal club azzurro. Non sembrano modificare lo scenario né l’interesse dello Sporting CP né quello del Napoli per Agustín Giay, argentino del Palmeiras seguito da Manna già da diversi mesi.

FAVASULI, IL NAPOLI PREPARA L’OPERAZIONE

La trattativa per Favasuli continua anche grazie ai contatti con Mario Giuffredi, agente del calciatore e presente nel ritiro di Castel di Sangro. Il Napoli considera il giovane esterno un investimento sia per il presente sia soprattutto per il futuro.

Secondo quanto raccontato da Il Mattino, l’operazione potrebbe essere definita per una cifra complessiva intorno ai 7-8 milioni di euro. Una parte importante dell’incasso sarebbe destinata alla Fiorentina, che al momento della cessione al Catanzaro ha conservato il 50% sulla futura rivendita.

Il progetto tecnico ricorda per certi aspetti quello costruito anni fa intorno a Di Lorenzo: inserire gradualmente un giovane italiano alle spalle di un giocatore esperto, permettendogli di crescere fino a diventare una potenziale soluzione da titolare.

Anche l’età di Favasuli rappresenta un vantaggio nella gestione delle liste e aumenta l’interesse del Napoli per un profilo considerato di grande prospettiva.

BADIASHILE, ACCELERATA CON IL CHELSEA

La novità più importante riguarda però Benoît Badiashile. Il Mattino racconta di un’accelerazione nella trattativa con il Chelsea, diventata ancora più urgente dopo l’infortunio di Marianucci e la conseguente emergenza nel reparto arretrato.

Manna avrebbe lavorato per ridurre ulteriormente le distanze con il club londinese, aumentando la parte fissa dell’operazione rispetto ai 3 milioni inizialmente ipotizzati e portando il valore complessivo dell’affare oltre quota 20 milioni.

Resterebbero da sistemare alcuni dettagli relativi ai bonus e alle condizioni legate al riscatto, ma la strada verso il centrale francese appare ormai ben delineata.

Badiashile, sottolinea ancora Il Mattino, ha già dato da giorni il proprio assenso al trasferimento al Napoli. Adesso si attende il via libera definitivo del Chelsea per procedere con visite mediche e successiva definizione dell’operazione.

Allegri ha bisogno del rinforzo nel minor tempo possibile: l’infortunio di Marianucci si è aggiunto alle altre assenze e la prima giornata di campionato è ormai vicinissima.

LUKAKU, ADDIO SEMPRE PIÙ VICINO

Parallelamente continua la trattativa con il Fenerbahçe per Romelu Lukaku. Il Napoli aveva respinto la prima proposta da circa 5 milioni di euro, pur mostrando successivamente disponibilità a trattare anche su cifre inferiori rispetto alla richiesta iniziale di 12 milioni.

Come riporta Il Mattino, il club turco ha compiuto passi avanti significativi e la trattativa è ormai indirizzata verso la conclusione. Lukaku si trova in Belgio e segue personalmente gli sviluppi, in attesa del via libera necessario per raggiungere la Turchia e completare l’iter previsto.

Il Napoli difficilmente riuscirà a ottenere la cifra inizialmente richiesta e dovrà inoltre riconoscere al Chelsea il 40% della futura rivendita. La vera importanza dell’operazione, però, riguarda anche il risparmio sull’ingaggio e la possibilità di sbloccare definitivamente altre operazioni in entrata.

LANG FERMO, LINDSTRØM PIACE AL BRØNDBY

Restano da definire anche altre situazioni in uscita. L’Ajax non avrebbe ancora accelerato concretamente per Lang, mentre per Lindstrøm resta vivo l’interesse del Brøndby.

Il problema, secondo Il Mattino, riguarda soprattutto l’aspetto economico. Il club danese segue con attenzione il suo ex giocatore, ma l’ingaggio del centrocampista offensivo non rientra attualmente nei parametri societari.

Una possibilità che potrebbe eventualmente diventare più concreta soltanto nella parte conclusiva del mercato e in assenza di alternative.

Nessuno sviluppo significativo, invece, sull’ipotesi Parma per Ngonge.

Il Napoli entra dunque nei giorni decisivi del proprio mercato: Favasuli resta il prescelto per la fascia, Badiashile si avvicina per risolvere l’emergenza difensiva e la cessione di Lukaku al Fenerbahçe può rappresentare la chiave per liberare definitivamente le operazioni in entrata.