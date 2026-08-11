Il Mattino: “Di Lorenzo a vita”

Giovanni Di Lorenzo è pronto a scrivere un altro capitolo della sua lunga storia con il Napoli. Tra appena dodici presenze ufficiali, il capitano entrerà nella Top 10 dei calciatori con più apparizioni in maglia azzurra. Un traguardo che, come sottolinea Il Mattino, assume un significato particolare ripensando all’estate del 2019, quando il suo arrivo a Napoli avvenne quasi in sordina.

A credere fino in fondo nella possibilità di costruire qualcosa di importante furono soprattutto lo stesso Di Lorenzo e il suo agente Mario Giuffredi. Sette anni più tardi, il difensore si prepara a cominciare la sua ottava stagione con il Napoli e la quinta con la fascia di capitano al braccio, ereditata da Insigne nell’estate del 2022.

Una fascia con cui Di Lorenzo ha accompagnato il Napoli in una delle fasi più importanti della propria storia recente.

RINNOVO, PRIME BASI PER RESTARE A VITA

Il futuro potrebbe essere ancora più lungo. Secondo quanto raccontato da Il Mattino, sono state infatti poste basi importanti per prolungare ulteriormente il rapporto tra il capitano e il club.

L’attuale contratto scade nel 2028, quando Di Lorenzo avrà 35 anni, ma esiste la possibilità di estendere l’accordo di un’altra stagione. Un’opzione che nei prossimi mesi potrebbe trasformarsi in qualcosa di più concreto e che, di fatto, avvicinerebbe il difensore alla possibilità di chiudere la parte più importante della propria carriera con la maglia del Napoli.

Giuffredi, presente nel ritiro di Castel di Sangro, ha avuto modo di confrontarsi con la società anche sul futuro del capitano. Nel discorso potrebbe rientrare inoltre una revisione dell’ingaggio, che considerando bonus e altre componenti si avvicinerebbe attualmente ai 4 milioni di euro a stagione.

Non si tratta di un’urgenza di mercato, ma Il Mattino evidenzia come la volontà delle parti sia quella di proseguire insieme.

DALL’ESTATE DIFFICILE ALLA STORIA DEL NAPOLI

Il rapporto tra Di Lorenzo e il Napoli ha attraversato anche momenti complicati. Nel 2024, dopo una stagione chiusa dagli azzurri al decimo posto e caratterizzata da continui cambi in panchina, il futuro del difensore sembrava poter essere lontano dalla Campania.

Altri club italiani erano interessati, ma l’arrivo di Conte contribuì a cambiare lo scenario. Il Napoli decise di continuare a puntare sul proprio capitano e arrivò il rinnovo.

Una scelta che, come ricostruisce Il Mattino, ha ulteriormente consolidato il legame tra Di Lorenzo e il club.

Qualora dovesse davvero terminare la carriera in azzurro, il capitano supererebbe le dieci stagioni di permanenza avvicinandosi per longevità ad alcuni grandi simboli della storia del Napoli come Ferrario, Hamsik, Insigne e Cané.

Di Lorenzo, però, un posto nella storia lo ha già conquistato attraverso vittorie e presenze. Ha partecipato ai successi più importanti dell’era recente, vissuto grandi serate europee e sollevato trofei da capitano.

IL LEADER DI ALLEGRI

Il presente resta però la priorità. Di Lorenzo continua a essere uno dei riferimenti principali dello spogliatoio e, secondo Il Mattino, anche durante la preparazione sta confermando la propria capacità di trascinare il gruppo attraverso il lavoro quotidiano.

Allegri può contare su un calciatore che negli anni ha conquistato la fiducia di tutti gli allenatori passati da Napoli e che continua a rappresentare una delle voci più autorevoli della squadra.

La sua esperienza diventa ancora più importante considerando l’emergenza che ha colpito il reparto arretrato.

EMERGENZA DIFESA: MARIANUCCI FUORI DUE MESI

Buongiorno resterà indisponibile ancora a lungo, mentre Beukema deve completare il proprio percorso di recupero. A loro si è aggiunto Luca Marianucci.

Come ricorda Il Mattino, gli esami hanno evidenziato per il giovane centrale una lesione di alto grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Lo stop dovrebbe essere di circa due mesi e il suo ritorno potrebbe avvenire nel corso di ottobre.

Una situazione che obbligherà il Napoli a intervenire sul mercato e che, contemporaneamente, aumenta ulteriormente il peso specifico di Di Lorenzo all’interno della difesa.

Il capitano guarda quindi avanti. La Top 10 delle presenze nella storia del Napoli è ormai vicina, il rinnovo può trasformare il rapporto con il club in un legame praticamente a vita e la nuova stagione offre altri obiettivi da inseguire. La storia di Di Lorenzo in azzurro, iniziata quasi in silenzio nel 2019, sembra avere ancora molte pagine da scrivere.