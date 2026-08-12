Corriere dello Sport: “Napoli, Anguissa verso il rinnovo: si lavora all’accordo fino al 2030”

Il Napoli vuole blindare Frank Zambo Anguissa. La trattativa per il rinnovo del centrocampista è ripartita concretamente e le parti sono tornate a discutere di un nuovo accordo che potrebbe prolungare il rapporto fino al 2030. A fare il punto è Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, che racconta di contatti nuovamente intensi tra il club e l’entourage del camerunese.

Il dialogo si era interrotto lo scorso novembre, quando l’infortunio rimediato da Anguissa con la nazionale aveva inevitabilmente spostato le priorità sul recupero e sul ritorno in campo. Prima dello stop, però, la possibilità di arrivare a un nuovo contratto era già concreta.

ALLEGRI PUNTA FORTE SU ANGUISSA

L’arrivo di Massimiliano Allegri ha contribuito a rilanciare definitivamente il dossier. Il nuovo tecnico considera Anguissa un elemento centrale del proprio Napoli e la società ha ribadito al giocatore la volontà di continuare insieme.

Come riferisce Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, segnali importanti sono arrivati anche dal recente viaggio a Castel di Sangro di Maxime Nana, storico agente del centrocampista, e Giovanni Branchini, suo manager italiano.

La presenza dei due procuratori nel quartier generale del ritiro azzurro conferma la volontà di lavorare per raggiungere la fumata bianca.

RINNOVO FINO AL 2030

La distanza principale resta di natura economica. Secondo quanto riportato da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, tra domanda e offerta ballerebbero circa 500mila euro relativamente all’adeguamento dello stipendio.

Una differenza che non viene considerata insormontabile. I colloqui proseguono e l’obiettivo è trovare il punto d’incontro necessario per arrivare alla firma.

Il nuovo contratto dovrebbe avere durata triennale e portare la scadenza fino al 2030, quando Anguissa avrà 34 anni.

L’accordo attualmente in essere scade invece nel 2027, dopo che il Napoli ha esercitato l’opzione unilaterale prevista per prolungare il precedente contratto di un’ulteriore stagione.

ANGUISSA VUOLE RESTARE A NAPOLI

Anche la volontà del calciatore favorisce la trattativa. Anguissa si trova bene a Napoli e ha ormai aperto alla possibilità di legarsi ulteriormente al club.

Come sottolinea ancora Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, sembrano ormai lontani i dubbi emersi all’inizio dell’estate, quando il futuro del camerunese era stato accostato a diverse ipotesi di mercato.

Decisivo è stato anche il confronto con Allegri. Il tecnico ha manifestato piena fiducia nel centrocampista e lo considera uno dei punti di riferimento della squadra che sta costruendo.

UN PILASTRO ANCHE PER IL NUOVO NAPOLI

Il Napoli non vuole dunque privarsi di uno dei protagonisti dei successi ottenuti negli ultimi anni. Anguissa è stato un elemento fondamentale nelle squadre che hanno conquistato gli scudetti con Spalletti e Conte e adesso è destinato a ricoprire un ruolo altrettanto importante nel progetto di Allegri.

Il quadro delineato da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport porta quindi verso una direzione precisa: entrambe le parti vogliono continuare insieme e il vero nodo da sciogliere riguarda l’intesa economica.

Servirà ancora un po’ di tempo per completare il lavoro, ma il Napoli ha deciso di accelerare: l’obiettivo è blindare Anguissa con un nuovo contratto fino al 2030.