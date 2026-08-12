12 Agosto 2026

Cricket, l’Italia batte l’Uganda e vola in testa nella ICC Men’s World Cup Challenge League B

redazione 12 Agosto 2026
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ROMA (ITALPRESS) – L’Italia firma un’altra grande prestazione nella ICC Men’s Cricket World Cup Challenge League B, superando nettamente l’Uganda per 113 runs. Gli azzurri chiudono il proprio innings a 192/9 al termine dei 50 overs, costruendo le basi per il successo. La risposta dell’Uganda viene poi neutralizzata dall’attacco italiano, che ferma gli avversari a 79 all out in 31.1 overs. Una vittoria pesantissima che permette alla Nazionale di conquistare la testa della classifica. È il secondo successo consecutivo in Tanzania, dopo l’esordio vincente contro il Bahrain. Grande protagonista Rakibul Hasan, che firma uno straordinario 10-1-18-6, conquistando sei wickets e concedendo appena 18 runs. Numeri che valgono la migliore prestazione al lancio mai registrata da un giocatore con la maglia azzurra. Due partite e due vittorie confermano lo straordinario avvio dell’Italia nella tappa in Tanzania. Ora l’attenzione si sposta sulla sfida contro Singapore, prossimo appuntamento degli azzurri venerdì 14 agosto.

– foto ufficio stampa Federcricket –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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